Realizaron posada deportiva en el CDP

Este sábado, en el jardín central del Club Deportivo Potosino, se llevó a cabo la posada deportiva de la Asociación Potosina de Racquetbol, evento que marcó un momento significativo para la disciplina, al reunir nuevamente a los clubes hermanos después de más de diez años sin un convivio de este tipo.

La convivencia fue organizada por la nueva mesa directiva de la Asociación, la cual impulsó este encuentro con el objetivo de fortalecer la unión entre jugadores, entrenadores y directivos, además de fomentar el sentido de comunidad dentro del raquetbol potosino.

Durante el evento se contó con la presencia de la presidenta Ruth Angélica Martínez López; la vicepresidenta; la secretaria Alma Rosa Nava Pro; la tesorera Verónica Contreras Meneses; así como María Elizabeth Morales Vega; el vocal José de Jesús de Alba Ortiz; el comisario Jorge Aquileo Vidales; el representante jurídico Jorge Aquileo Vidales; y Carlos Santana, fisioterapeuta de la Asociación, quienes convivieron de cerca con los raquetbolistas y entrenadores.

Asimismo, asistieron representantes y entrenadores de los distintos clubes afiliados, entre ellos Pedro Lara Rubio y Jordy Alonso del Club Deportivo Punto Verde; Fabián Parrilla y David Blanco de La Loma Centro Deportivo; Rubén Martínez Estrada y Rubén Martínez Córdova del Club Deportivo Potosino; Roberto Salazar del Club Forma; así como Diana Aguilar de Lomas Raquet, consolidando una nutrida asistencia de la comunidad raquetbolera.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El convivio reunió a más de 80 niñas y niños, quienes fueron los principales protagonistas de la jornada. Cada uno recibió una playera conmemorativa por parte de la Asociación Potosina de Raquetbol. Además, se realizaron actividades recreativas como la tradicional rompida de piñata, entrega de dulces y un desayuno para todos los asistentes.

La posada concluyó con una rifa de artículos deportivos, cerrando una mañana de alegría y convivencia que reafirmó el compromiso de la Asociación con el desarrollo integral y la promoción del raquetbol en San Luis Potosí, dejando sentadas las bases para una nueva etapa de unidad y trabajo conjunto entre los clubes afiliados.