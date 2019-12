Recordarán al legendario 'Huracán' Ramírez

Ubicado siempre al lado de personajes legendarios como el Santo y Blue Demon, el Huracán Ramírez no vive tan presente en la lucha libre mexicana actual. Razones puede haber muchas, las más fuerte es que los luchadores que han portado en la última década su mítica incógnita, no han logrado darle la fuerza mediática de la que es capaz.

Carencia que identificó Raúl Esquivel, promotor cultural y aficionado al deporte de los costalazos, quien decidió reunir a varios excompañeros del "Príncipe de Seda" para hacer un homenaje a su memoria, este domingo en el Museo del Carmen, ubicado al sur de la Ciudad de México, en San Ángel.

"Soy un amante de la lucha libre y pensamos que este deporte merece espacios, como museos, auditorios universitarios y nos encontramos con la certeza de que el Huracán Ramírez es poco conocido por las nuevas generaciones, siendo uno de los forjadores de este deporte espectáculo", advirtió Esquivel.

Elegir el Museo del Carmen fue casi natural, ya que se aprovechará la exhibición permanente de momias que hay en el recinto para dotar a la visita de la magia del cine de luchadores, en el que también participó el Huracán. "Nos va a acompañar su esposa, hijas y su sobrino, el Huracán Júnior, además de leyendas como Tinieblas, Súper Muñeco, el Halcón, Súper Astro, Ray Mendoza Jr., el Catedrático, Axel y algunos invitados sorpresas".

La leyenda del Huracán será la primera en ser reconocida, pero hay planes para extenderlo a más figuras en el 2020. "Queremos llevar a la lucha libre a una esfera más cultural. Ahora veo mucho extranjero en las arenas. La gente de bajos recursos y las familias se han alejado de esos espacios. Buscamos que las nuevas generaciones conozcan a los chidos, a los que se parten la madre todo los domingos", destacó el organizador.

Al preguntarle por qué decidió acercarse a Huracán Jr., habiendo en la actualidad otros luchadores que portan el personaje, explicó. "Él es sobrino directo de don Daniel García, luchó con él y siento que tiene el peso necesario para poder acercarnos con la familia del original Huracán. Él nos contaba que a su tío nunca nadie lo recuerda, así fue como decidimos darle el vuelco a la temática".

La cita es a las 13 horas. A partir de ese momento los luchadores expondrán sus vivencias con el Huracán Ramírez, habrá la exhibición de un videoclip, además de sesión de preguntas y respuestas. Al final se tendrá una convivencia con los asistentes.

"Creemos que los luchadores son artistas, al nivel de cualquier tipo de expresión cultural. La primera reacción cuando nos acercamos a proponerlo fue una mueca, están acostumbrados a llevar jazz, música de cámara, siempre que hablamos algo no ad hoc a lo que se presenta en un museo, debes hacer una labor de convencimiento enorme, aunque no rogamos, nos damos un valor, creemos que son espacios del pueblo y la lucha libre debe ocuparlos también".