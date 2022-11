"Recordé todo lo que pasé para llegar aquí", dice Alexis Vega tras llanto en Qatar

A-AA+

Alexis Vega reconoce que lloró cuando se entonó el himno nacional, momentos antes de que se diera el silbatazo inicial del juego entre México y Polonia.

A Alexis se le vino a la mente, "todo lo que he pasado, todo lo que había sufrido para llegar aquí y claro que me ganó el sentimiento, un sentimiento muy bonito".

Desde que se iban con el autobús, "se me puso la piel chinita, vinieron a la mente muchos recuerdos, y se me salieron las lágrimas".

Alexis Vega fue uno de los mejores jugadores del partido, pero eso no lo deja tranquilo, México tiene que pelear mucho más si es que quiere avanzar en la Copa del Mundo.

"Somos un equipo que siempre ha ido al frente, y que cuando lo necesitamos aparece Memo un portero con jerarquía que nos ayuda en los momentos complicados".

El delantero del Guadalajara asegura que el Tricolor no se puede ir satisfecho de este juego, "ahora hay que pensar en Argentina, y saber que le podemos hacer un buen partido. Esto tiene que ser partido a partido, paso a paso".