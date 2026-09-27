Remonta España a Inglaterra 3-2

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La campeona mundial España amplió su racha invicta a 39 partidos al remontar el sábado para vencer 3-2 a Inglaterra en la Liga de Naciones.

El suplente Mikel Oyarzabal volvió a convertirse en la pesadilla de Inglaterra al anotar el gol de la victoria a los 74 minutos en Wembley.

Oyarzabal también marcó el gol decisivo cuando España venció a Inglaterra en la final de la Eurocopa de 2024. En esta ocasión, picó con calma el balón sobre al arquero James Trafford desde corta distancia para completar la remontada de la campeona del mundo, después de irse al descanso perdiendo 2-1.

España disputó su primer partido desde que venció 1-0 a Argentina en la final del Mundial, y su prolongada racha invicta estuvo bajo seria amenaza por parte de Inglaterra. Pudo haberse visto 3-1 abajo en la segunda mitad si Harry Kane no se hubiera resbalado y estrellado su pena en el travesaño.

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"Lamentablemente no pudimos convertir el penal, ese pudo haber sido el momento decisivo porque creo que entonces España quizá, por primera vez, habría creído que su larga racha de partidos invictos termina aquí", dijo el seleccionador inglés Thomas Tuchel.

El equipo de Luis de la Fuente respondió como campeón para iniciar con victoria su campaña en la Liga de Naciones.

"Yo veía al equipo con capacidad para superar cualquier adversidad. Incluso con 3-1, estoy seguro que el equipo hubiera reaccionado exactamente igual que lo ha hecho con el 2-1", dijo De la Fuente. "En cualquier caso, son situaciones de fútbol, de igual manera que hemos desperdiciado otras ocasiones".

Lamine Yamal puso a España en marcha con un inicio fulgurante: necesitó menos de dos minutos para anotar, cuando le robó el balón al defensor inglés Marc Guehi y remató rasante, superando a Trafford hacia el ángulo más lejano.

España dominó las ocasiones y Ferran Torres, el autor del gol de la victoria en la final de la Copa del Mundo, desperdició dos veces oportunidades claras cuando quedó mano a mano.

Tras sobrevivir a esos sustos, Inglaterra empató por medio de Antony Gordon después de un rápido contraataque a los 36 minutos

Una rápida pérdida de posesión permitió a Gordon desarmar a España con un toque inteligente hacia Jude Bellingham.