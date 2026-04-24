Renata Esquivel logra la presea de plata en Olimpiada Nacional

La delegación de San Luis Potosí logró su primera presea en la Olimpiada Nacional CONADE 2026 gracias a la sobresaliente actuación de Renata Esquivel Yépez, quien se adjudicó la medalla de plata en la disciplina de duatlón.

La competencia se llevó a cabo en Bahía de Banderas, escenario que albergó esta exigente prueba que combina ciclismo y atletismo. La potosina registró un tiempo de 00:17:18.8, resultado que le permitió subir al segundo lugar del podio.

La medalla de oro fue para Sofía Ramos, representante de Jalisco, mientras que el bronce quedó en manos de Valeria Cañizales Vizcarra, originaria de Campeche.

Con este resultado, Renata Esquivel ve reflejado el fruto de su disciplina, constancia y preparación, además de abrir el medallero para San Luis Potosí en la máxima justa deportiva juvenil del país, marcando un inicio positivo para la delegación estatal.

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