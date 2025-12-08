logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

HENRIETTE "POP IT Y HUNTRIX" EN SU CUMPLEAÑOS

Fotogalería

HENRIETTE "POP IT Y HUNTRIX" EN SU CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Ricardo Salinas Pliego propone regalar boletos para el Mundial 2026

Ricardo Salinas Pliego sorprende al revelar su intención de obsequiar entradas para el Mundial 2026, demostrando su pasión por el futbol y su generosidad con los aficionados.

Por El Universal

Diciembre 08, 2025 12:10 p.m.
A
Ricardo Salinas Pliego propone regalar boletos para el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- El Mundial de Futbol 2026 marcará un momento histórico para el futbol al convertirse en la primera Copa del Mundo organizada de manera conjunta por tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

México será uno de los grandes protagonistas al convertirse en el primer país en recibir tres ediciones mundialistas, tras las celebradas en 1970 y 1986.

Estadios emblemáticos como el Estadio Azteca, el Estadio BBVA y el Estadio Akron volverán a convertirse en escenarios centrales para millones de aficionados. Estados Unidos, por su parte, albergará la mayoría de los encuentros gracias a su infraestructura moderna, mientras que Canadá consolidará su presencia futbolística con partidos en Vancouver y Toronto.

Ricardo Salinas Pliego y su plan para regalar boletos del Mundial 2026

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Con la cuenta regresiva en marcha, miles de personas en todo el mundo ya aguardan con emoción el inicio del torneo. Entre los entusiastas destaca el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien no solo ha manifestado su interés por la inauguración del Mundial, sino que también anunció que plantea regalar boletos para que más aficionados puedan disfrutar del evento.

A través de su cuenta en X, el empresario compartió un mapa detallado del Estadio Azteca con la distribución y los costos de los asientos. En tono humorístico, preguntó a sus seguidores si debía comprar entradas para obsequiarlas o asistir personalmente para comprobar si el público lo recibía con aplausos o abucheos.

Esta publicación se volvió viral, donde usuarios respondieron que podría hacer ambas cosas: adquirir boletos para regalarlos y, además, presentarse en el estadio. Incluso, hubo quienes le sugiriendo que pidiera al sonido local que anunciara su presencia.

"Asista al Mundial. Si lo abuchean o lo aplauden, significa que sería un buen contendiente para las próximas elecciones".

"Las dos cosas, tío: es un buen termómetro y una oportunidad para alguien que sueña con estar ahí".

"Sería bueno que fuera para que el gobierno actual viera cuánto lo quiere la gente de México, y también que rifara los boleto".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ricardo Salinas Pliego propone regalar boletos para el Mundial 2026
Ricardo Salinas Pliego propone regalar boletos para el Mundial 2026

Ricardo Salinas Pliego propone regalar boletos para el Mundial 2026

SLP

El Universal

Ricardo Salinas Pliego sorprende al revelar su intención de obsequiar entradas para el Mundial 2026, demostrando su pasión por el futbol y su generosidad con los aficionados.

Definen días y horarios para la final Toluca vs Tigres
Definen días y horarios para la final Toluca vs Tigres

Definen días y horarios para la final Toluca vs Tigres

SLP

PULSO

Toluca va por el bicampeonato y otra final histórica en Liga MX
Toluca va por el bicampeonato y otra final histórica en Liga MX

Toluca va por el bicampeonato y otra final histórica en Liga MX

SLP

El Universal

Toluca busca su estrella 12, igualar a Chivas y unirse a los bicampeones de torneos cortos.

Los cracks que jugarán en México durante el Mundial 2026
Los cracks que jugarán en México durante el Mundial 2026

Los 'cracks' que jugarán en México durante el Mundial 2026

SLP

El Universal