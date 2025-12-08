logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

HENRIETTE "POP IT Y HUNTRIX" EN SU CUMPLEAÑOS

Fotogalería

HENRIETTE "POP IT Y HUNTRIX" EN SU CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Muere taxista en volcadura frente a Citadina

Los hechos se registraron a las 02:00 de la mañana de este lunes

Por Redacción

Diciembre 08, 2025 11:34 a.m.
A
Muere taxista en volcadura frente a Citadina

Un taxista perdió la vida al volcar en su automóvil en carretera Matehuala frente a la Plaza Citadina en Soledad. Los hechos se registraron a las 02:00 de la mañana de este lunes.

El chofer circulaba sobre carriles centrales de carretera Matehuala, pero al salirse hacia su derecha sobre el ramal de descenso pierde el control y vuelca. En el sitio el conductor perdió la vida. 

Al sitio arribaron paramédicos que al prestarle los primeros auxilios lo encontraron sin signos vitales.

Posteriormente la Policía de Investigación y Servicios Periciales de la FGE iniciaron con los indicios para determinar las causas del accidente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Taxista muere dentro de su unidad mientras esperaba pasaje

El conductor, de unos 50 años, se desplomó de manera repentina; autoridades presumen un infarto

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Muere taxista en volcadura frente a Citadina
Muere taxista en volcadura frente a Citadina

Muere taxista en volcadura frente a Citadina

SLP

Redacción

Los hechos se registraron a las 02:00 de la mañana de este lunes

SLP registra 222 detenciones en una semana
SLP registra 222 detenciones en una semana

SLP registra 222 detenciones en una semana

SLP

Redacción

La SSPCE reportó 222 detenciones y 22 vehículos recuperados en una semana.

Muere motociclista tras ser embestido en carretera Rioverde
Muere motociclista tras ser embestido en carretera Rioverde

Muere motociclista tras ser embestido en carretera Rioverde

SLP

Redacción

El percance ocurrió durante la madrugada en la comunidad de Jasos, Villa de Pozos

Choque contra muro de contención deja a un conductor con lesiones
Choque contra muro de contención deja a un conductor con lesiones

Choque contra muro de contención deja a un conductor con lesiones

SLP

Redacción

El percance ocurrió poco después de las 6:00 de la mañana; SSPC abanderó la zona