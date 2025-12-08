Muere taxista en volcadura frente a Citadina

Un taxista perdió la vida al volcar en su automóvil en carretera Matehuala frente a la Plaza Citadina en Soledad. Los hechos se registraron a las 02:00 de la mañana de este lunes.

El chofer circulaba sobre carriles centrales de carretera Matehuala, pero al salirse hacia su derecha sobre el ramal de descenso pierde el control y vuelca. En el sitio el conductor perdió la vida.

Al sitio arribaron paramédicos que al prestarle los primeros auxilios lo encontraron sin signos vitales.

Posteriormente la Policía de Investigación y Servicios Periciales de la FGE iniciaron con los indicios para determinar las causas del accidente.

