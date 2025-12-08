Muere taxista en volcadura frente a Citadina
Los hechos se registraron a las 02:00 de la mañana de este lunes
Un taxista perdió la vida al volcar en su automóvil en carretera Matehuala frente a la Plaza Citadina en Soledad. Los hechos se registraron a las 02:00 de la mañana de este lunes.
El chofer circulaba sobre carriles centrales de carretera Matehuala, pero al salirse hacia su derecha sobre el ramal de descenso pierde el control y vuelca. En el sitio el conductor perdió la vida.
Al sitio arribaron paramédicos que al prestarle los primeros auxilios lo encontraron sin signos vitales.
Posteriormente la Policía de Investigación y Servicios Periciales de la FGE iniciaron con los indicios para determinar las causas del accidente.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Taxista muere dentro de su unidad mientras esperaba pasaje
El conductor, de unos 50 años, se desplomó de manera repentina; autoridades presumen un infarto
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Muere taxista en volcadura frente a Citadina
Redacción
Los hechos se registraron a las 02:00 de la mañana de este lunes
SLP registra 222 detenciones en una semana
Redacción
La SSPCE reportó 222 detenciones y 22 vehículos recuperados en una semana.
Muere motociclista tras ser embestido en carretera Rioverde
Redacción
El percance ocurrió durante la madrugada en la comunidad de Jasos, Villa de Pozos