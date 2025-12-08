HENRIETTE “POP IT Y HUNTRIX” EN SU CUMPLEAÑOS

Henriette García Garza cumplió siete años y festejó con una divertida celebración entre primas y amigas.

Su mamá Rocío Garza Padilla y su abuela Lourdes Padilla Ruiz organizaron la fiesta, por lo que

sorprendieron a la pequeña con una serie de detalles y atractivos.

La pequeña eligió como temática al grupo“Pop It y Huntrix. sus favoritas.

Así, las niñas que llegaron al festejo disfrutaron de una tarde de gran entretenimiento.

En una atmósfera multicolor, vivieron la expe-riencia de un spa, en el que les pintaron las uñas, las maquillaron y peinaron.

Además, disfrutaron de algunas actividades en una sala de juegos, se disfra-zaron y realizaron manualidades de hacer plumas.

Desde luego que jugaron, corrieron, saltaron, gritaron y lanzaron porras a su gran amiga.

En sus rostros reflejaron ¡gran felicidad!