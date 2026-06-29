Rubén García Jr. conserva la cima

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Autódromo del Eco Centro Expositor de la Unión Ganadera de Querétaro fue escenario de una intensa sexta fecha de la temporada 2026 de NASCAR México Series, donde los pilotos del equipo Canel´s/Logitech G/Mobil/Laboratorio Tequis, Rubén García Jr. y Max Gutiérrez, protagonizaron una jornada de contrastes que dejó al primero como líder extraoficial del campeonato.

Rubén García Jr., al volante del auto #88, llegó a Querétaro como líder de la clasificación general con el objetivo de defender la cima, mientras que Max Gutiérrez, piloto del auto #23, buscaba recuperar posiciones importantes en la lucha por el campeonato.

Las prácticas del viernes dejaron buenas sensaciones para la escudería, colocando a ambos pilotos entre los más rápidos del fin de semana. En la sesión de clasificación, Max Gutiérrez brilló al marcar el mejor tiempo de la Q1, mientras que Rubén García Jr. avanzó a la ronda definitiva en la séptima posición. Posteriormente, Gutiérrez aseguró el segundo puesto de salida y García Jr. partiría desde la quinta posición de la parrilla.

Al arrancar la competencia, Max defendió con determinación el segundo lugar frente al constante ataque de sus rivales, aunque la intensa pelea por las primeras posiciones lo llevó a finalizar el primer stage en el quinto sitio. Tras ingresar a pits para el cambio de neumáticos y carga de combustible, comenzaron los problemas mecánicos en su unidad, reportando movimientos anormales tanto en la parte delantera como trasera del auto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las fallas obligaron al piloto del auto #23 a administrar el ritmo durante el resto de la competencia para evitar un abandono, cruzando finalmente la meta en la decimocuarta posición.

Por su parte, Rubén García Jr. mantuvo una carrera inteligente dentro del Top 10 y aprovechó el eficiente trabajo de su equipo en pits para escalar posiciones hasta colocarse cuarto, perfilándose como uno de los candidatos al podio cuando restaban pocas vueltas para el final.

Sin embargo, cuando la competencia entraba en su recta decisiva, una bandera amarilla en la vuelta 138 de las 147 pactadas obligó a un reinicio bajo el formato de bandera verde, blanca y cuadros. En la batalla final por las posiciones, el piloto del auto #88 quedó atrapado en el tráfico y perdió algunos lugares, terminando la carrera en la séptima posición.

Pese a no subir al podio, el resultado permite a Rubén García Jr. mantenerse, de manera extraoficial, como líder del campeonato de NASCAR México Series, sumando puntos importantes en una fecha complicada y conservando intactas sus aspiraciones de pelear por el título de la temporada 2026.