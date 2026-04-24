Rubén García Jr. por su triunfo 30

El piloto mexicano Rubén García Jr. afrontará un nuevo desafío este fin de semana cuando se dispute la tercera fecha de la temporada de NASCAR México Series en Quintana Roo, con la mira puesta en alcanzar su trigésima victoria dentro de la categoría.

Al volante del auto número 88 del equipo Canel´s/Logitech G/Laboratorio Tequis, García Jr. llega como uno de los máximos referentes del serial, respaldado por una trayectoria destacada que lo posiciona como el piloto con más campeonatos, sumando cinco títulos, además de ostentar el récord de más victorias con 29.

La competencia en territorio caribeño representa un reto adicional, ya que el campeonato ha presentado modificaciones importantes en su formato durante esta temporada, incluyendo cambios en la clasificación a finales y en los compuestos de neumáticos, aspecto que será clave para el desempeño en pista.

"Por tercera ocasión en el año vienen cambios en llantas, creo que eso va a ser clave en Tulum, ya que usaremos un compuesto nuevo para todos, sumado a una pista nunca vista. Si seguimos adaptándonos como lo hemos hecho, podemos tener un fin de semana positivo y comenzar la búsqueda de nuestra victoria treinta", expresó el piloto mexicano.

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La carrera denominada "Tulum 100" se perfila como uno de los eventos más llamativos del calendario, no solo por la competencia automovilística, sino también por el espectáculo que se desarrollará en el Aeropuerto Internacional de Tulum Felipe Carrillo Puerto, donde se contará con exhibiciones aéreas en coordinación con la Fuerza Aérea Mexicana.

Las actividades arrancarán el viernes 24 de abril con tres sesiones de práctica, continuarán el sábado 25 con una cuarta práctica y la sesión de calificación, y culminarán el domingo 26 con la carrera programada de 18:30 a 20:00 horas, o 60 minutos de duración.

Con este panorama, Rubén García Jr. buscará seguir ampliando su legado dentro del automovilismo nacional, en una fecha que promete emociones y alta exigencia para todos los competidores.