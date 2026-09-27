Rubén García Jr. saldrá segundo

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La décima fecha de la temporada 2026 de NASCAR México Series, que marca el inicio de "The Chase", comenzó con intensa actividad en el Óvalo Aguascalientes México, ubicado en las inmediaciones del Aeropuerto de Aguascalientes. Los pilotos de Canel´s/Logitech G/Mobil/Laboratorio Tequis, Rubén García Jr. y Max Gutiérrez, afrontaron una jornada con tres sesiones de práctica y la clasificación rumbo a la carrera de este domingo.

El trabajo para la escudería comenzó desde días antes, con entrenamiento el jueves por la mañana y labores de preparación durante el viernes. Desde temprana hora del sábado, el cuerpo técnico trabajó en los autos #23 de Max Gutiérrez y #88 de Rubén García Jr., los cuales superaron la revisión técnica para posteriormente salir a pista y comenzar la puesta a punto definitiva.

En la primera práctica, Max Gutiérrez mostró velocidad al marcar un mejor registro de 24.067 segundos, tiempo que le permitió colocarse en la tercera posición, mientras que Rubén García Jr. terminó octavo con 24.193 segundos. Para la segunda sesión, ambos autos avanzaron posiciones: Gutiérrez fue segundo con 24.127 segundos y García Jr. tercero con 24.139.

La tercera y última práctica, disputada durante 60 minutos, confirmó el buen ritmo de los representantes de Canel´s. En esta ocasión, Rubén García Jr. consiguió la segunda posición con un tiempo de 24.132 segundos, mientras que Max Gutiérrez terminó inmediatamente detrás, en el tercer lugar, después de registrar 24.146 segundos, resultados que dejaron a ambos preparados para afrontar la sesión clasificatoria.

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En la primera fase de calificación, García Jr. marcó 24.147 segundos, registro que inicialmente lo colocó cuarto, mientras que Gutiérrez consiguió 24.222 para ubicarse noveno. Ambos lograron avanzar a la segunda ronda reservada para los diez mejores, donde elevaron el rendimiento: Rubén García Jr. aseguró la segunda posición de salida con 23.963 segundos, mientras que Max Gutiérrez obtuvo el quinto puesto con 24.089.

La actividad continuará este domingo 27 de septiembre a las 13:40 horas con la carrera Aguascalientes 170, primera prueba del "Chase" y una cita clave en la lucha por el campeonato. La competencia contará con una etapa que otorgará puntos en la vuelta 70 y tendrá un tiempo límite de 100 minutos, con García Jr. y Gutiérrez arrancando desde posiciones favorables para buscar un resultado importante.