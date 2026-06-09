Rubén García Jr. se subió al podio

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La quinta fecha de la temporada regular de NASCAR México Series, disputada en el Óvalo Aguascalientes México, dejó sensaciones encontradas para el equipo Canel´s/Logitech G/Mobil/Laboratorio Tequis, que celebró un valioso segundo lugar de Rubén García Jr., pero también sufrió el abandono de Max Gutiérrez tras un fuerte incidente cuando se encontraba en competencia.

La jornada marcó el inicio de la segunda mitad de la fase regular del campeonato, etapa clave en la lucha por asegurar un lugar en el Chase. Desde el arranque, los pilotos de la escudería partieron con buenas expectativas: Max Gutiérrez, líder del campeonato, arrancó desde la tercera posición, mientras que Rubén García Jr., tercero en la clasificación general, tomó la salida desde el quinto puesto.

La competencia, pactada a 170 vueltas, comenzó con ambos pilotos buscando posiciones dentro del grupo puntero. Sin embargo, conforme avanzaron los giros, Max empezó a perder terreno debido a problemas mecánicos en su unidad, mientras que Rubén se mantuvo firme dentro del Top 5, conservando el ritmo para mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

Las estrategias de combustible permitieron a los integrantes del equipo mantenerse en la lucha, aunque la situación de Gutiérrez continuó complicándose al perder vueltas respecto al líder. Por su parte, García cerró la primera mitad de la carrera disputando posiciones dentro del Top 3, situación que mejoró tras una visita a pits para cambio de neumáticos y ajustes menores.

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La segunda parte de la competencia presentó un panorama diferente. Algunos de los líderes comenzaron a ceder posiciones, abriendo una oportunidad para que Rubén García Jr. se reincorporara de lleno a la disputa por la victoria. Mientras tanto, la mala fortuna apareció para Max Gutiérrez, quien sufrió un problema de suspensión que provocó un fuerte contacto contra el muro exterior a la salida de la curva cuatro, obligándolo a abandonar la carrera.

En los giros finales, García Jr. protagonizó una intensa batalla por el triunfo que se definió en una espectacular reanudación a dos vueltas bajo el formato verde, blanca y cuadros. Finalmente, el piloto del auto número 88 cruzó la meta en la segunda posición, sumando puntos importantes para mantenerse en la pelea por los primeros lugares del campeonato.

"Fue un fin de semana de mucho trabajo. Práctica tras práctica nos vimos en la necesidad de realizar ajustes; el auto mejoraba, pero no lo suficiente. En carrera las cosas se fueron acomodando poco a poco y logramos pelear por la victoria. Agradezco el trabajo de todo mi equipo porque conseguimos buenos puntos para seguir adelante", señaló Rubén García Jr. al finalizar la competencia.

Con este resultado, el equipo Canel´s/Logitech G/Mobil/Laboratorio Tequis mantiene sus aspiraciones intactas rumbo al Chase, aunque también deberá trabajar para recuperar la unidad de Max Gutiérrez de cara a las próximas fechas del campeonato.