Rubén García Jr.se mantiene líder

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

A pesar de las complicaciones enfrentadas en el arranque de The Chase en Aguascalientes, Rubén García Jr., piloto del auto #88 de Canel´s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis, se mantiene como líder de NASCAR México Series 2026. El capitalino ha conservado la posición de honor desde la primera fecha y, después de nueve carreras disputadas, llega a la recta final con solamente tres competencias por delante.

En el Óvalo Aguascalientes México, tanto García Jr. como Max Gutiérrez realizaron un sólido trabajo de equipo y se mantuvieron durante varios giros entre los primeros lugares, resultado que les permitió cerrar el stage en primero y segundo. Sin embargo, la estrategia anticipada de combustible terminó complicando el cierre para el #88, que tuvo que administrar gasolina en las vueltas finales para evitar quedarse detenido antes de la bandera a cuadros.

Pese a ello, García Jr. consiguió rescatar un Top 5 y sumar los puntos correspondientes al segundo lugar del stage, resultados que le permitieron ampliar ligeramente su ventaja en la clasificación. El margen continúa siendo reducido, ya que solamente cinco puntos separan al piloto de Canel´s del segundo puesto, situación que aumenta la importancia de la próxima doble jornada en Yucatán.

"A pesar de que la estrategia que usamos de gasolina en Aguascalientes no fue la ideal, logramos minimizar el daño y sacar un Top 5 que me mantiene como líder con una diferencia un poco mayor a la que iniciamos The Chase, pues eran tres y ahora son cinco", explicó García Jr. El piloto agregó que la visita a Mérida puede resultar decisiva, al considerar que quien consiga mostrar buena velocidad durante ese fin de semana tendrá mayores posibilidades de mantenerse en la lucha por el campeonato.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De cara a las siguientes dos rondas de The Chase en Yucatán, Rubén García Jr. encabeza la clasificación con 2056 puntos, seguido por Eloy Falcón con 2051 e Irwin Vences con 2047. Rodrigo Rejón y Xavi Razo suman 2046, Max Gutiérrez tiene 2042, mientras que Alex de Alba, Rubén Rovelo y Julio Rejón cuentan con 2041; José Luis Ramírez completa el Top 10 con 2021 unidades, en una pelea por el título que permanece completamente abierta.