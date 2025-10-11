Rumbo al Mundial: España somete a Georgia; Italia se aferra a repesca

La selección española prosigue con su marcha triunfal en la fase de clasificación tras lograr este sábado una plácida victoria ante Georgia en Elche que le consolida en el liderato del grupo y le acerca de forma casi definitiva al próximo Mundial.

El combinado que dirige Luis de la Fuente no acusó las ausencias de varios de sus solistas más destacados y con un juego dinámico y vertical pasó por encima del combinado georgiano, al que sólo los postes y la actuación de su portero Mamardashvili, que atajó incluso un penalti, libraron de un castigo mucho más contundente.

El partido debió abrirse para España en el minuto 6, cuando Kochorashvili cometió un posible penalti sobre Ferran Torres ignorado por el colegiado tras consultar con el VAR.

El equipo español apeló a la paciencia y al toque, bajo la batuta de Pedri y Zubimendi, para derribar el muro georgiano.

En pleno monólogo español, Oyarzabal, tras una asistencia de Yeremy, tuvo la primera gran ocasión, pero su remate de cabeza, casi bajo palos, se marchó alto.

España abrió el marcador tras una genialidad de Pedri, que colgó el balón en el área por encima de la defensa para que Le Normand le regalara el gol a Yeremy Pino.

Apenas tres minutos después, una nueva fantasía de Pedri dejó a Ferran solo ante Mamardashvili, que derribó al delantero dentro del área.

El atacante del Barcelona asumió la responsabilidad de lanzar el penalti, pero el portero georgiano evitó el gol con una gran intervención.

El fallo no desanimó al equipo español, que siguió percutiendo en ataque con un Pedro Porro especialmente punzante en el carril derecho.

Georgia, atrincherada, al borde de su área, apenas tuvo el balón, por lo que sus dos principales amenazas ofensivas, Kvaratskhelia y Mikautadze, estuvieron desconectados del partido.

Las ocasiones de gol fueron cayendo casi por inercia en el área georgiana. Merino cabeceó fuera el enésimo centro envenenado de Porro y el propio lateral probó a Mamardashvili con un disparo potente que despejó el guardameta del Liverpool junto al primer palo.

Sólo en los últimos minutos del primer tiempo la selección de Georgia se sacó de encima el asfixiante dominio de la selección española y se atrevió a rondar el área rival, aunque fue un espejismo, porque la campeona europea volvió a la carga con dos claras ocasiones.

Primero lo intentó Merino, tras un remate a la media vuelta que se marchó alto, y poco después fue Oyarzabal el que encontró los puños de un inspirado Mamardashvili.

El portero georgiano volvió a salvar a su equipo en la primera acción del segundo periodo, cuando tapó el remate de Oyarzabal tras una brillante acción del delantero de la Real.

La avalancha española siguió, ahora por medio de Ferran, que tras sortear al portero remató al lateral de la red.

España, desmelenada, siguió llamando a la puerta del gol, pero en esta ocasión fueron los postes los que devolvieron los remates de Pedro Porro y Oyarzabal.

El segundo tardó en llegar, pero la espera mereció la pena. Oyarzabal logró por fin descerrajar la portería de Mamardashvili con un potente lanzamiento de falta desde la frontal del área al que no pudo responder el meta georgiano.

Con 2-0 en el marcador, De la Fuente optó por dar descanso a algunos de sus titulares, como Pedri, Oyarzabal y Porro, y conceder minutos a jugadores como Borja Iglesias, Llorente o Barrios.

La selección española, consciente de su superioridad, levantó el pie del acelerador ante una Georgia que izó bandera blanca a la espera de batallas más asequibles para sus intereses.

Ferran Torres tuvo la oportunidad de abrochar el partido con un resultado más acorde a lo que sucedió en el césped, pero el valenciano, negado ante el gol, volvió a encontrar la respuesta de un enorme Mamardashvili.

- Portugal muestra tesón ante Irlanda

Portugal venció este sábado a Irlanda (1-0) en partido de clasificación para el Mundial de 2026, en el que la selección lusa lanzó 77 ataques y 29 remates, casi todos infructuosos, con penalti fallado incluido, hasta que el tesón fue recompensado con un tanto del jugador de Al Hilal Rúben Neves rozando ya el pitido final.

Las 'quinas' desactivaron el juego de los irlandeses, últimos del grupo F, desde el principio del encuentro, en el estadio de Alvalade de Lisboa, con unas líneas avanzadas que impidieron construir jugadas al contrario.

La oportunidad más clara para Irlanda fue en el minuto 13 con un disparo desde la banda derecha de Ebosele, que fue parado por Diogo Costa.

En el 17', el equipo entrenado por el español Roberto Martínez tuvo la primera ocasión de abrir el marcador con un remate de Cristiano al poste y un rebote que Bernardo Silva desaprovechó teniendo la portería despejada.

Durante toda la primera mitad, Portugal dominó sin dificultad pero no tuvo suerte a la hora de apuntarse algún tanto y eso que lo intentó una y otra vez, con una Irlanda prácticamente desarmada.

En el minuto 37 un disparo de Vitinha con el pie derecho desde fuera del área rozó el larguero, tras una asistencia de Pedro Neto; en el 41' Gonçalo Inácio lo intentó de cabeza pero el balón acabó en manos de Kelleher; en el 44' Bruno Fernandes probó también desde fuera del área pero de nuevo el portero irlandés defendió con éxito.

Y Portugal siguió: en el 45+1' Silva hizo un remate con el pie izquierdo directo al centro de la portería, sin embargo, Collins se interpuso y logró impedir el gol.

La segunda parte continuó con la misma tónica, la selección de las 'quinas' dominando el juego y buscando el gol sin fortuna

Neves, Fernandes, Vitinha, Cristiano probaron una y otra vez, de cabeza, con el pie izquierdo, con el derecho,..., pero el ansiado tanto se mostraba esquivo por falta de puntería, suerte y el buen hacer de Kelleher.

En el 58' el cancerbero irlandés paró un remate de Neves, tras un contraataque iniciado por Mendes.

La gran actuación de Kelleher llegó en el 75' cuando desactivó con el pie derecho un penalti tirado por Cristiano, después de una mano corroborada por el VAR.

Sin embargo, Portugal no desistió y fruto de ese tesón fue el gol que Neves hizo de cabeza tras un pase de Trincão desde la banda derecha justo al final, en el minuto 90'. Un tanto que Neves se lo dedicó al fallecido Diogo Jota bajándose el calcetín y mostrando un tatuaje que tiene del futbolista junto a él en la pantorrilla.

Tras esta victoria, Portugal sigue liderando el Grupo F, con nueve puntos, seguido de Hungría, con cuatro; Armenia, con tres; e Irlanda, con uno.

El próximo martes, la selección lusa se enfrentarán a Hungría en el estadio de Alvalade de Lisboa.

- Italia se agarra a la repesca

La selección italiana cumplió en su visita a Tallín, ganó a Estonia (1-3) y nada más; no goleó en un partido en el que necesitaba dar un golpe sobre la mesa, más anímico que necesario, al ser ya la diferencia de goles con Noruega una suerte de utopía que, por el momento, permite a la 'azzurra' soñar sólo con la repesca para acudir al Mundial.

Se aseguró Italia, al menos, la segunda plaza en el grupo. Es, por el momento, a lo que tiene que agarrarse. Son 12 puntos los que tiene a falta de dos partidos. Necesita ganar a Israel en el próximo compromiso. Ese es el partido clave, una final anticipada.

Después llegará el duelo ante Noruega, que tiene 18 puntos forjados en un pleno perfecto y con una diferencia de goles de 26 a favor. Solo 7 tiene Italia. Un milagro tendría que suceder para que, en caso de empate a puntos, no pasara Noruega directamente al Mundial 2026. Ni siquiera una hipotética derrota de Noruega ante Estonia cambiaría demasiado las cosas.

No le costó en exceso superar a Estonia en su casa, pero tampoco fue un paseo. El gol en el minuto 5 de Moise Kean allanó el camino. Lo hizo perfecto. Recibió el pase de Dimarco bien perfilado. Regateó con habilidad y la puso a la cepa del palo largo desde el perfil zurdo del área. Un gol que no hizo que su noche fuera buena, pues abandonó el campo lesionado de su tobillo izquierdo poco después, en el minuto 15.

Se perdió el penalti que provocó a la media hora Retegui, su compañero de batallas en la ofensiva, ambos titulares y elección decisiva de Gattuso. Lo ejecutó este último, pero falló. Ahí pudo haber estado, quizá, la clave de una goleada. Eso sí, se desquitó poco después el delantero del Al Qadisiya saudí haciendo buena la asistencia de Ricardo Orsolini. Cruzó el disparo para poner el 0-2 antes del descanso y encaminar la victoria.

Fue más incisiva Italia en la segunda mitad, consciente de la necesidad -más una esperanza- de marcar el máximo número de goles posible. Pero desperdició en exceso. Retegui de nuevo, Raspadori, Spinazzola...

Tuvo que llegar Francesco Pio Esposito, delantero del Inter de Milan de 20 años, sustituto de Kean en el inicio, para poner la sentencia. Debutó precisamente ante Estonia en el partido de ida y ante Estonia marcó su primer gol con Italia. Conexión con Spinazzola, del Nápoles. Los dos equipos contendientes en Italia los tres últimos años.

La gran celebración por el tanto de Esposito duró poco. Porque apenas dos minutos después, en el 76, Donnarumma erró en una salida a un balón aéreo y dejó en bandeja el tanto a Sappinen, el único de Estonia en una noche que, pese a la victoria, supo a poco para Italia, casi mentalizada de tener que acudir a otra repesca pero con la esperanza de que esta vez, después de dos Mundiales fuera, pueda volver a una Copa del Mundo.