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George Russell amplió el dominio de Mercedes en el Gran Premio de Qatar al conquistar la pole position tras marcar un tiempo de 1:21.695 en su primer intento de la Q3. Con este resultado, el británico desbancó a su compañero de equipo, Andrea Kimi Antonelli, quien había liderado los entrenamientos del fin de semana, y maximizó sus opciones en la pelea por el subcampeonato del Mundial de pilotos. Antonelli completó el doblete de la escudería alemana a 0.128 segundos, aunque terminó molesto porque el equipo rechazó su petición de salir detrás de Russell en el cierre de la sesión.

En la segunda fila se ubicaron los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri. Ambos pilotos encabezaron la oposición al dominio de Mercedes, pero finalizaron a más de medio segundo de la punta. La sorpresa del día corrió a cargo de Isack Hadjar, quien llevó su Red Bull hasta la quinta posición para superar a su compañero y tetracampeón mundial, Max Verstappen, relegado al sexto lugar tras sufrir con el equilibrio de su RB22.

Ferrari vivió una jornada complicada a más de un segundo de los líderes, con Charles Leclerc en el séptimo puesto y Lewis Hamilton noveno, superado por el octavo lugar de Arvid Lindblad, mientras que Liam Lawson cerró el top 10. Entre los representantes hispanos y latinoamericanos, Franco Colapinto fue decimocuarto y quedó fuera de la Q3, al igual que los brasileños Gabriel Bortoleto y Rafael Cámara. Por su parte, Carlos Sainz (17mo.), Fernando Alonso (19no.) y Sergio "Checo" Pérez cayeron en la Q1 antes de la carrera dominical a 57 vueltas en Lusail.

La acción en el Circuito Internacional de Lusail concluirá este domingo desde las 17:00 horas (CET) con una carrera a 57 vueltas que puede decidir el subcampeonato del Mundial de pilotos en favor de Max Verstappen.

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