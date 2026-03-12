logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES DE CELEBRAR!

Fotogalería

¡FELICES DE CELEBRAR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Sabalenka y Zverev, primeros semifinalistas en Indian Wells

Zverev superó con facilidad a Fils y espera rival entre Sinner y Tien para semifinales.

Por EFE

Marzo 12, 2026 04:48 p.m.
A
Sabalenka y Zverev, primeros semifinalistas en Indian Wells

La bielorrusa Aryna Sabalenka y el alemán Alexander Zverev se convirtieron este jueves en los primeros semifinalistas del torneo de Indian Wells (Estados Unidos) tras derrotar a Victoria Mboko y a Arthur Fils, respectivamente.

Sabalenka, número uno del mundo, doblegó a la canadiense Mboko (n.10) por 7-6(0) y 6-4 en 1 hora y 49 minutos de partido en el estadio central del desierto californiano.

Sabalenka y Mboko, que ya se habían medido en los octavos de final del Abierto de Australia, se aferraron a su servicio como a un clavo ardiendo, con un solo 'break' en todo el partido que acabó decantando la balanza en favor de la bielorrusa.

La primera manga se decidió en un 'tie-break' después de que ambas salvasen todas las bolas de rotura que enfrentaron (tres Sabalenka y cuatro Mboko). El 'tie-break' lo dominó con autoridad la bielorrusa, que se lo llevó en blanco.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Sabalenka logró finalmente romper el saque de la canadiense en el segundo set, en su séptima bola de 'break' del duelo. Consolidó la rotura sirviendo para ponerse 4-2 y supo administrar esa mínima ventaja hasta cerrar el encuentro.

La bielorrusa, que no ha ganado nunca en Indian Wells, se medirá en su semifinal a la checa Linda Noskova (n.14) o a la australiana Talia Gibson (n.110).

Por otro lado, Zverev (n.4) se deshizo con facilidad del francés Arthur Fils (n.32) por 6-3 y 6-2 en 1 hora y 22 minutos. El alemán espera rival en semifinales, que saldrá del duelo entre el italiano Jannik Sinner (n.2) y el estadounidense Learner Tien (n.27).

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sabalenka y Zverev, primeros semifinalistas en Indian Wells
Sabalenka y Zverev, primeros semifinalistas en Indian Wells

Sabalenka y Zverev, primeros semifinalistas en Indian Wells

SLP

EFE

Zverev superó con facilidad a Fils y espera rival entre Sinner y Tien para semifinales.

Checo Pérez regresa al circuito en el Gran Premio de China
Checo Pérez regresa al circuito en el Gran Premio de China

"Checo" Pérez regresa al circuito en el Gran Premio de China

SLP

El Universal

Pérez destaca la importancia de la carrera sprint y el aprendizaje en un circuito diferente.

Luis Ángel Malagón fuera del Mundial 2026 por lesión
Luis Ángel Malagón fuera del Mundial 2026 por lesión

Luis Ángel Malagón fuera del Mundial 2026 por lesión

SLP

El Universal

La recuperación de Luis Ángel Malagón impedirá su participación en la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

Embajador de Irán plantea que su selección juegue Mundial en sedes mexicanas
Embajador de Irán plantea que su selección juegue Mundial en sedes mexicanas

Embajador de Irán plantea que su selección juegue Mundial en sedes mexicanas

SLP

El Universal

Esto, debido a dificultades con visas para Estados Unidos