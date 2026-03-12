Sabalenka y Zverev, primeros semifinalistas en Indian Wells

La bielorrusa Aryna Sabalenka y el alemán Alexander Zverev se convirtieron este jueves en los primeros semifinalistas del torneo de Indian Wells (Estados Unidos) tras derrotar a Victoria Mboko y a Arthur Fils, respectivamente.

Sabalenka, número uno del mundo, doblegó a la canadiense Mboko (n.10) por 7-6(0) y 6-4 en 1 hora y 49 minutos de partido en el estadio central del desierto californiano.

Sabalenka y Mboko, que ya se habían medido en los octavos de final del Abierto de Australia, se aferraron a su servicio como a un clavo ardiendo, con un solo 'break' en todo el partido que acabó decantando la balanza en favor de la bielorrusa.

La primera manga se decidió en un 'tie-break' después de que ambas salvasen todas las bolas de rotura que enfrentaron (tres Sabalenka y cuatro Mboko). El 'tie-break' lo dominó con autoridad la bielorrusa, que se lo llevó en blanco.

Sabalenka logró finalmente romper el saque de la canadiense en el segundo set, en su séptima bola de 'break' del duelo. Consolidó la rotura sirviendo para ponerse 4-2 y supo administrar esa mínima ventaja hasta cerrar el encuentro.

La bielorrusa, que no ha ganado nunca en Indian Wells, se medirá en su semifinal a la checa Linda Noskova (n.14) o a la australiana Talia Gibson (n.110).

Por otro lado, Zverev (n.4) se deshizo con facilidad del francés Arthur Fils (n.32) por 6-3 y 6-2 en 1 hora y 22 minutos. El alemán espera rival en semifinales, que saldrá del duelo entre el italiano Jannik Sinner (n.2) y el estadounidense Learner Tien (n.27).