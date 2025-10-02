Saint-Maximim celebra nacimiento de su hijo en México

El 8 de agosto de 2025, el francés aterrizó en Ciudad de México para reportar con el América, club que lo fichó en el mercado de verano. En menos de dos meses, el atacante ya dejó huella en nuestro país.

El extremo de 27 años anunció en sus redes sociales el nacimiento de su hijo, Isaïe Rey Saint-Maximim. El futbolista azulcrema compartió una foto en Instagram donde aparece cargando al recién nacido, quien, al haber nacido en territorio nacional, es mexicano de manera legal. La afición americanista celebró con entusiasmo la noticia.

Además, el hecho abre una posibilidad interesante para el futuro del jugador. De acuerdo con la Constitución Mexicana, cualquier persona extranjera que sea padre o madre de un menor mexicano puede solicitar la residencia permanente y, tras dos años de vivir en el país, iniciar el proceso de naturalización.

Así, Allan Saint-Maximim no solo fortalece su vínculo con el América, sino que también podría convertirse en ciudadano mexicano en el mediano plazo, lo que incrementa su cercanía con la afición y el fútbol nacional.

