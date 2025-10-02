Buscará ADSL recuperar terreno ante Mazatlán

El Atlético de San Luis se prepara para visitar a Mazatlán en la próxima jornada del torneo, un rival que, de acuerdo con Andrés Sánchez y Eduardo Águila, ha resultado especialmente complicado en los últimos enfrentamientos. En rueda de prensa, ambos jugadores reconocieron que los errores en detalles puntuales les han costado puntos y aseguraron que el objetivo inmediato es corregir y conseguir la victoria como visitantes.

Sánchez, portero del equipo potosino, subrayó que el duelo en Sinaloa no será sencillo: “Sabemos que la liga es competitiva, cualquiera le puede ganar al otro, y Mazatlán es muy complicado, sobre todo allá, se nos ha complicado mucho en los últimos torneos. Va a ser un partido muy trabajado”, señaló. En lo individual, dijo priorizar el rendimiento colectivo por encima de los logros personales: “Pienso primero en el equipo antes que en lo individual. Yo trabajo para el equipo y si después vienen cosas, será resultado de eso”.

Por su parte, Eduardo Águila explicó que el planteamiento del cuerpo técnico es claro: *“El profe ha hablado conmigo y quiere mi mejor versión para ayudar al equipo, sobre todo en lo defensivo. En lo grupal, obviamente queremos sacar los tres puntos, nos dice que hay que ir a ganar y estamos trabajando para eso” *, apuntó. Sobre los partidos recientes, reconoció que la falta de concentración en momentos clave ha sido un factor determinante: “Siempre trabajamos para tener los menores errores posibles… somos autocríticos después de los partidos para mejorar”.

En la conferencia también se abordó la incorporación de Robson Bambu, quien, según Águila, ha mostrado adaptación rápida al grupo: “Sabemos que tuvo trayectoria en Europa, trabaja muy bien y se ha ido incorporando a la idea que tenemos como equipo”.

El guardameta, actualmente entre los mejores atajadores de la liga, no ocultó que aspirar a la selección mexicana es un sueño personal, aunque reiteró que la prioridad es levantar al equipo en la clasificación. “Es el sueño de cualquier jugador representar a tu país, pero lo principal es que el grupo esté bien; si eso pasa, pueden venir cosas buenas para todos”, concluyó.