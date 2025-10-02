Rescata el Tricolor empate con España

SANTIAGO.- Gilberto Mora demostró por qué se le considera la joya emergente del fútbol mexicano a sus 16 años, al facturar dos goles, incluido uno a tres minutos del final para que el Tri empatara el miércoles 2-2 un duelo de toma y daca frente a España en el Mundial Sub20.

El choque de alto voltaje -no sólo por los distintos estilos de juego de los contendientes sino también por el peso de sus canteras--, no defraudó, y resultó uno de los mejores de esta primera fase.

Ambas escuadras mostraron sus mejores versiones y brindaron una buena muestra del talento juvenil que promete mover las próximas generaciones del fútbol global.

De un lado, la Rojita encontró la afinidad que le faltó en el debut. El capitán Iker Bravo, Pablo García y Jan Virgili pusieron a trabajar al portero mexicano.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Del otro, un joven e imparable Mora brilló conduciendo al conjunto mexicano y dio una pequeña demostración de su potencial.

Fue precisamente el camiseta 11 que abrió la cuenta en el Estadio Monumental de Santiago a los 32 minutos. Tras una espectacular pared con Alexei Domínguez, remató cruzado con mucha clase y dejó sin posibilidades al arquero español.

España, consciente de lo que estaba en juego tras su derrota ante Marruecos, mantuvo la consistencia y García igualó con un golazo al ángulo a los 42.

En la segunda parte, europeos y latinoamericanos siguieron acechando y mantuvieron el alto nivel.

Entrado el tramo final, Jan Virgili arrancó con velocidad, fue atropellado por Cesar Bustos dentro del área y el árbitro sentenció el penalti, que llegó a ser revisado a pedido de México pero finalmente fue confirmado y convertido por Bravo para poner a los españoles en la delantera.

Los mexicanos mostraron a qué han venido. Mora - elegido el mejor jugador del partido - volvió a dejar todo igualado a los 87 con un toque de mucha categoría.

Tras hilvanar su segundo empate 2-2, el Tri es segundo del Grupo C con dos puntos. España es colista con uno.