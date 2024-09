San Luis será sede del Gran Prix de Atletismo

Del 27 al 29 de septiembre, San Luis Potosí se convertirá en el epicentro del atletismo nacional con la celebración del Grand Prix Potosí 2024, organizado por la Liga Diamante. Este campeonato de invitación nacional se lleva a cabo en este mes patrio, esperando a lo mejor del atletismo del país.

Sergio Martínez Tovar, organizador del evento, explicó que el Grand Prix Potosí surgió de la necesidad de desarrollar eventos de pista y campo de alta calidad, no solo en San Luis Potosí, sino en toda la región centro del país. “Este evento permite mostrar la infraestructura con la que cuenta la entidad, que es ideal para recibir a atletas locales y de otras regiones”, comentó Martínez Tovar.

El principal objetivo del Grand Prix es fomentar el crecimiento del atletismo en todas las edades y niveles, desde categorías infantiles hasta la categoría libre, promoviendo la salud física y mental, así como la cohesión social a través del deporte. “Queremos fortalecer los lazos comunitarios y la convivencia deportiva entre los diferentes estados y regiones del país”, añadió el organizador.

Categorías convocadas: Promo-cionales, Infantiles, Juvenil, Sub 16, Sub 18, Sub 20, Sub 23, Libre, Especial (para personas en silla de ruedas). Se premiará con medallas a los primeros lugares de cada prueba. Las inscripciones están abiertas y se cerrarán el martes 24 de septiembre a las 21:00 horas. El costo de inscripción es de 200 pesos para las categorías promocionales y de $300 pesos para el resto de las categorías. Los pagos deben realizarse a Formación Corporativa Crece Más SA de CV en el banco BBVA, cuenta 0120093335, CLABE 012700001200933358.