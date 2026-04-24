Santas del Potosí se imponen a Abejas de León

Las Santas del Potosí lograron un importante triunfo como visitantes al vencer 88-80 a las Abejas de León, en duelo correspondiente a la jornada 13 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil, disputado en el Módulo Deportivo CODE León I.

El encuentro inició con amplio dominio del conjunto potosino, que rápidamente tomó ventaja de doble dígito y cerró el primer cuarto con un contundente parcial de 28-9 a su favor.

Para el segundo periodo, el equipo local reaccionó con transiciones ofensivas efectivas y una defensa sólida en el perímetro, lo que les permitió acortar distancias y adjudicarse el parcial, llegando al descanso con marcador de 52-42 aún en favor de Santas.

Tras el medio tiempo, el partido cambió de dinámica. Las potosinas permitieron tiros de larga distancia que fueron bien aprovechados por las leonesas, quienes lograron empatar el encuentro a 69 puntos al término del tercer cuarto. En el último periodo, el juego se mantuvo parejo durante varios minutos, pero en el momento decisivo las Santas del Potosí mostraron mayor efectividad ofensiva para asegurar la victoria con marcador final de 88-80.

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En el plano individual, destacó Kwanza Murray con 27 puntos, además de 2 asistencias y 1 rebote. También aportó Taylor Jones con 15 puntos, 7 asistencias y 3 rebotes. Por parte de Abejas, la más sobresaliente fue Elizabeth Scott con 17 puntos, 9 rebotes y 2 asistencias. El segundo juego de la serie se disputará este viernes 24 a las 19:30 horas, donde ambos equipos buscarán definir el rumbo de la confrontación.