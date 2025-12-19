logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Fotogalería

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Santiago Giménez agradece muestras de cariño tras cirugía de tobillo

El futbolista Santiago Giménez expresa gratitud por el apoyo recibido tras su cirugía de tobillo.

Por El Universal

Diciembre 19, 2025 02:52 p.m.
A
Santiago Giménez agradece muestras de cariño tras cirugía de tobillo

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 19 (EL UNIVERSAL).- Santiago Giménez se sometió a un desbridamiento artroscópico del tobillo derecho, según informó el club, luego de meses con una molestia en la articulación que le impedía jugar de forma cómoda.

Tras haber sido intervenido quirúrgicamente, el seleccionado mexicano compartió un par de fotos de él con un mensaje para agradecer las muestras de cariño que recibió.

"¡¡Todo salió muy bien!! Muchas gracias a todos por su apoyo, su cariño y sus mensajes", comienza el texto del atacante.

Esta lesión ha mantenido al mexicano lejos de las canchas y con la operación pasará más tiempo fuera de circulación, pero él asegura que regresará de gran manera con miras en el Mundial de 2026.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Ahora toca recuperarme al 100% con mucho trabajo y mucha disciplina para volver como se debe. ¡¡Estaremos más fuertes que nunca, nos vemos pronto!!".

Dentro de esta publicación, Giménez también compartió un versículo de la biblia. "Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas."

¿Cuándo fue el último partido de Santiago Giménez con el AC Milan?

El "Bebote" fue titular por última vez el 28 de octubre cuando enfrentaron al Atalanta en la Serie A.

De acuerdo con el propio club, el mexicano estará una semana en recuperación para después regresar a Milán y continuar con su rehabilitación. Giménez podría regresar en Marzo, un par de meses antes del inicio de la Copa del Mundo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Santiago Giménez agradece muestras de cariño tras cirugía de tobillo
Santiago Giménez agradece muestras de cariño tras cirugía de tobillo

Santiago Giménez agradece muestras de cariño tras cirugía de tobillo

SLP

El Universal

El futbolista Santiago Giménez expresa gratitud por el apoyo recibido tras su cirugía de tobillo.

Seahawks asaltan liderato del Oeste
Seahawks asaltan liderato del Oeste

Seahawks asaltan liderato del Oeste

SLP

AP

Remontaron déficit de 16 puntos y sorprenden a los Rams en tiempo extra

El ´dry needling´ es común en la NFL
El ´dry needling´ es común en la NFL

El ´dry needling´ es común en la NFL

SLP

AP

Pero no se preocupan pese a pulmón colapsado de la estrella T.J. Watt

Club León ficha a Diber Cambindo
Club León ficha a Diber Cambindo

Club León ficha a Diber Cambindo

SLP

Agencias

En una operación que incluye el préstamo de Emiliano Rodríguez a los Rayos del Necaxa