Santiago Giménez descarta jugar en Chivas

El delantero Santiago Giménez descarta la posibilidad de unirse a Chivas en el futuro, debido a las reglas de nacionalidad del equipo.

Por El Universal

Octubre 21, 2025 05:10 p.m.
Santiago Giménez descarta jugar en Chivas

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Santiago Giménez se ha convertido en el rostro del futbol mexicano en Europa, un atacante que, pese a vivir momentos complicados, no ha dejado de luchar y se ha ganado el respeto de la afición.

El ahora delantero del AC Milan, quien sueña con cumplir la ilusión de jugar la Copa del Mundo de 2026, compartió mediante redes sociales un momento con sus seguidores, con quienes entró en una dinámica de preguntas y respuestas.

Santi, quien es titular en el equipo italiano, realizó una transmisión en vivo en la que respondió todo tipo de preguntas, incluso sobre su futuro y una posible llegada a Guadalajara, equipo al que descartó defender.

"¿Jugarías en las Chivas? Para empezar, no sé si puedo jugar en Chivas. Por lo que me han dicho, no puedo porque necesito haber nacido en México o que mis papás hayan nacido en México. Y pues no, ninguna de las dos, entonces creo que no puedo", mencionó en TikTok.

La respuesta de Giménez se volvió viral de inmediato, principalmente porque Chivas únicamente acepta jugadores nacidos en México o con familiares mexicanos, lo que le cierra la puerta por completo.

