Angelina Melnikova brilla en su regreso al mundial de gimnasia

La estrella rusa comenzó su regreso a la competencia internacional de alto nivel después de una larga pausa, alcanzando las mejores puntuaciones de la clasificación en el concurso completo y en salto en el campeonato mundial de gimnasia.

Melnikova, campeona mundial del concurso completo en 2021 y ganadora de cuatro medallas olímpicas, obtuvo un total de 54.566 en el concurso completo. La japonesa Sugihara Aiko se clasificó en el segundo lugar con 54.099, mientras que la argelina Kaylia Nemour, campeona olímpica de barras asimétricas, quedó tercera con 53.865.

Melnikova, de 25 años, no había competido en un evento importante desde el mundial de 2021, después de que la Federación Internacional de Gimnasia prohibiera a los atletas rusos y bielorrusos competir como parte de las repercusiones de la guerra de Rusia con Ucrania. Este año, la FIG le otorgó a Melnikova el estatus de Atleta Neutral Autorizada.

Melnikova liderará el grupo de 24 mujeres en las finales del concurso completo el jueves por la noche, un grupo que incluye a las estadounidenses Dulcy Caylor y Leanne Wong. Caylor, de 17 años que compite en el mundial por primera vez, se clasificó quinta en el concurso completo y también accedió a las finales en ejercicio de suelo y barra de equilibrio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Wong, ganadora de cuatro medallas en campeonatos mundiales y subcampeona de Melnikova en el concurso completo en el mundial de 2021, se clasificó novena.

La estadounidense Skye Blakely se clasificó a las finales en barras asimétricas, mientras que Joscelyn Roberson avanzó a las finales en salto. Las finales de los eventos se llevarán a cabo más adelante en la competencia.

Nemour, quien se alzó con el oro en barras en los Juegos Olímpicos de París el año pasado, obtuvo una puntuación de 15.333 en su evento predilecto, la puntuación más alta en cualquier aparato durante la clasificación. La china Zhang Qingying lideró en barra de equilibrio con un 14.366, mientras que la rumana Sabrina Voinea comandó la clasificación en ejercicio de suelo con un 13.666.

Ellie Black, una canadiense de 30 años que compite en su octavo mundial, accedió a las finales en barra de equilibrio. Black cuenta con cuatro medallas en los mundiales y es la gimnasta canadiense más condecorada de todos los tiempos.