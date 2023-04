Santiago Giménez en la mira del Atlético de Madrid

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- La buena temporada que el delantero mexicano Santiago Giménez tiene en el Feyenoord de Holanda, ha sido vista por Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid.

El mandamás del club colchonero fue cuestionado hoy sobre el "Bebote", cuyo nombre ha sonado para distintos equipos

"Lo he visto jugar, es un buen jugador, aquí hemos tenido grandes jugadores mexicanos", dijo Cerezo a pregunta expresa.

Recalcó que en todo caso la decisión de llevarlo a la capital española, depende del cuerpo técnico que encabeza Diego Simeone.

"Si es un buen jugador, seguro está en la agenda de nuestro técnico", indicó Cerezo.

Santi Giménez, ex jugador de Cruz Azul e hijo del histórico cementero Christian "El Chaco" Giménez, contabiliza en la actual temporada 19 anotaciones entre partidos de la Eredivisie, la Europa League y la Copa local.

En el Atlético de Madrid han desfilado mexicanos como los delanteros Hugo Sánchez y Luis García, siendo el más reciente Héctor Herrera.

Cerezo acudió esta mañana, en su calidad de Presidente de los Premios Platino, que galardonan al cine y series iberoamericanas, al llamado Encuentro de las Estrellas, partidos de futbol que reúne a actores, cantantes, actrices y ex jugadores profesionales.

En esta ocasión se conformaron tres equipos: en el negro alineó el actor mexicano Alfonso Herrera (RBD) al lado de los exdelanteros internacionales Fernando Llorente y Miguel Torres; en el rojo se encontraron Mane de la Parra y Sebastián Yatra, junto con Fernando Morientes y, en el blanco, dirigido por Iker Casillas, campeón mundial con España en 2010, se contó con jugadores como Claudio "Piojo" López y Juan Pablo Sorín.

"No es fácil convencerlos (a los participantes) porque hoy es un jueves, cada uno tiene sus obligaciones, haciendo lo que trabaja ahora, pero siempre es atractivo que vengan con sus paisanos de toda Sudamérica y están todos felices y contentos", comentó el ejecutivo.

Lo recaudado vía la venta de los jersey utilizados y autografiados por los participantes, será destinado a la Fundación Española del Corazón que atiende casos cardiacos.