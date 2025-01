Santiago Giménez revela consejo que recibió de Rafa Márquez

Santiago Giménez es sin duda alguna el rostro de la Selección Mexicana con miras a los próximos proyectos deportivos y Copas del Mundo de la FIFA.

Gracias a su enorme capacidad goleadora, que le ha permitido ganarse un lugar en el futbol europeo con el Feyenoord de la Eredivisie.

Recibiendo en la actualidad importantes palabras y consejos de un histórico como Rafael Márquez, exjugador del FC Barcelona.

Situación que compartió en una reciente entrevista, asegurando que le ha pedido ser ejemplo de las próximas generaciones y cuidar su comportamiento.

"Algo que me quedó de él, es su gran liderazgo y cómo ha sido ejemplo para todos los jóvenes. Y justo me remarcó eso, que no solo es dentro de la cancha, sino en todas las líneas posibles. Ser ejemplo para los que vienen detrás, y nada, que empiece a formar mi camino justamente siendo ejemplo", comentó en entrevista con Fox Sports

Giménez, quien se encuentra en el radar de varios equipos, agregó su ilusión por seguir creciendo y jugar en una de las cinco grandes ligas de Europa.

"Desde que era niño siempre quise estar en una de las cinco mejores ligas del mundo, y en una de esas entra España, entra la Premier, entra Italia... No tengo consideración o favoritismo por alguna... Sino que me gustaría estar en esa y recorrer, ¿por qué no todas?", sentenció.