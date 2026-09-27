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Santos del Potosí divide la serie ante las Abejas

Por Romario Ventura

Septiembre 27, 2026 03:00 a.m.
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Santos del Potosí divide la serie ante las Abejas
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      El Club Santos del Potosí disputó la noche de este sábado el segundo juego de la serie ante las Abejas de León en el Domo de la Feria, donde la quinteta guanajuatense se impuso por marcador de 92-78, con lo que ambos equipos dividieron triunfos después de que los potosinos se llevaran el primer compromiso.

      El encuentro comenzó de manera equilibrada, con Santos mostrando efectividad en los primeros minutos y logrando quedarse con el periodo inicial por 22-21. Sin embargo, la respuesta de las Abejas llegó con fuerza en el segundo cuarto, cuando aumentaron su intensidad ofensiva y aprovecharon las dificultades defensivas de los visitantes para dominar el parcial 27-14 y marcharse al descanso con ventaja de 48-36.

      Tras el entretiempo, Santos intentó reaccionar y mostró una mejor versión en ambos costados de la duela. Los potosinos consiguieron ganar el tercer cuarto 23-18, recortando la diferencia y manteniendo posibilidades de regresar al partido, aunque León conservó el control del marcador y llegó al último periodo con una ventaja de 66-59.

      En los diez minutos finales, las Abejas recuperaron el ritmo ofensivo y terminaron por sentenciar el encuentro. El cuadro local se llevó el último parcial 26-19, aprovechando sus oportunidades y evitando que Santos consiguiera acercarse de manera definitiva, para establecer el 92-78 con el que concluyó el segundo partido de la serie.

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      Por Santos del Potosí, Blake encabezó la producción ofensiva con 15 puntos, además de dos rebotes y cuatro asistencias, mientras que Rayshawn aportó 12 unidades y cinco rebotes. Jahlil White consiguió un doble-doble con 11 puntos y 15 rebotes. Por parte de las Abejas, su ataque contó con varias piezas determinantes, encabezadas por Davonta, quien terminó con 21 puntos, mientras que Alahjan registró 19 unidades y ocho asistencias.

      Con este resultado, Santos del Potosí no pudo completar la barrida en territorio leonés y cerró su visita al Domo de la Feria con una victoria y una derrota, dejando escapar el segundo compromiso después de un segundo cuarto que terminó siendo determinante en el desarrollo del partido. La siguiente serie de la quinteta Potosina será cuando reciban en casa el 1 y 2 de octubre a los Freseros de Irapuato en el Auditorio Miguel Barragán.

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