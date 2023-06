Scaloni sobre Messi y el Mundial 2026: 'No vende humo y no miente'

El técnico de Argentina Lionel Scaloni elogió el miércoles la decisión de Lionel Messi de fichar para el Inter Miami al considerar que en el club estadounidense le van a tratar "de maravilla".

Scalani también aseguró que el astro "no vende humo y no miente" cuando dice que, por ahora, no tiene pensado disputar el sexto Mundial de su carrera — el que Estados Unidos, México y Canadá escenificarán en 2026.

"Más allá de la liga o el país que sea, lo importante es que se sienta bien y ahí va a tener las condiciones para que la pueda pasar bien, que de eso se trata, se lo ha ganado y lo tiene bien merecido", dijo Scaloni sobre el capitán de la selección campeona del mundo en una rueda de prensa en Beijing de cara al partido amistoso del jueves contra Australia.

La Albiceleste se encuentra desde hace algunos días en la capital de China, con Messi a la cabeza. El otro amistoso de la gira asiática será el próximo lunes ante Indonesia en Yakarta.

Se espera que Messi, que dejó las filas del Paris Saint-Germain luego de un periodo de dos años y anteriormente vistió la camiseta del Barcelona, en donde se forjó, se una en julio a la liga de Estados Unidos.

Scaloni también se refirió a las declaraciones del delantero de 35 años, afirmando que no se ve jugando en la próxima Copa Mundial.

"Su declaración me parece muy prudente. Va a ir viendo cómo se va encontrando. Creo que es lo lógico, falta tanto para un mundial que pensar ir más allá no tiene sentido", dijo Scaloni. "Veremos si se va encontrando bien y tiene ganas".

El siete veces ganador del Balón de Oro al mejor futbolista del mundo le puso paños fríos a la expectativa que había generado su llegada a la liga de Estados Unidos, uno de los anfitriones del próximo mundial, como el paso previo a participar una vez más en la máxima competencia.

"Yo creo que no, que este (por Qatar) fue mi último Mundial", declaró el capitán de Argentina en una reciente entrevista con el sitio chino Titan Sports. "Iré viendo como se dan las cosas, pero en principio no creo que llegue" agregó, ratificando lo que había manifestado hace seis meses cuando levantó la Copa del Mundo en Doha, en su quinta participación mundialista.

Messi debutó en el Mundial de Alemania 2006. Luego jugó en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Es el futbolista argentino con más goles convertidos (13) en mundiales.