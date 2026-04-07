Scarlett Camberos toma la presión de clasificar con el Tri Femenil
Los próximos partidos serán en casa, lo que representa una ventaja para el Tri Femenil.
CIUDAD DE MÉXICO, abril 7 (EL UNIVERSAL).- La última vez que la Selección Mexicana Femenil jugó la Copa del Mundo fue en 2015, y esa larga espera por volver al máximo escenario está cerca de llegar a su fin.
Primero, el Tri debe vencer a Islas Vírgenes y Puerto Rico en las clasificatorias de Concacaf.
Scarlett Camberos, delantera del América y de la Selección Mexicana, reconoce que esta responsabilidad conlleva presión, pero, en lugar de tomarlo de forma negativa, la utiliza como motivación para cumplir el objetivo.
"Obviamente, hay presión, pero sí estamos disfrutando día a día estar aquí y también la presión nos motiva mucho para seguir marcando muchos goles. Obviamente sí, hay más presión, pero hay que seguir haciendo lo que amamos todos los días", declaró en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol.
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Para beneficio del Tri, estos últimos partidos serán en condición de local; primero en Zacatecas, frente a Islas Vírgenes; después, en el estadio Nemesio Diez de Toluca, frente a Puerto Rico.
"Tenemos la motivación de seguir marcando muchos goles y tenemos delanteras que tienen muchas cualidades y son jugadoras que quieren marcar, y no vamos a caer en conformarnos. Van a ser dos partidos muy importantes y no nos falta la motivación y estamos listas para enfrentarlos", agregó.
Finalmente, destacó el trabajo del combinado nacional bajo las órdenes del estratega español Pedro López.
"Cada concentración vamos mejor, vamos creciendo como equipo y vamos por buen camino, y estamos bien creo que todas estamos felices de estar aquí", mencionó.
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