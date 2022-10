Se burlan de la eliminación de América

A-AA+

América no consiguió el objetivo del torneo, el equipo de Fernando Ortiz quedó eliminado en la semifinal del Apertura 2022.

Las Águilas cayeron por un marcador global de 3-2 ante Toluca y generó burlas entre los antiamericanistas, dos de ellos los comentaristas deportivos José Ramón Fernández y Christian Martinoli.

José Ramón mandó un mensaje en su cuenta de Twitter.

"El América eliminado. Marcador global 3-2 favor Toluca. No le tocaba al América", escribió.

Llamó la atención su publicación porque cuando las Águilas eliminaron al Puebla el polémico comentarista afirmaba que "Ya le tocaba".

Mientras que Christian Martinoli mandó un mensaje a los americanistas durante su transmisión.

"Zendejas observando la alcantarilla, por ahí se está yendo el América", dijo en los minutos finales del partido.

Posteriormente en sus redes sociales, Martinoli, aficionado del Toluca escribió, "Next (siguiente)" y dos publicaciones más, "Buenas noches" y "Buenos días" ironizando a cómo amanecieron los seguidores de los Diablos.