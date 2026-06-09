Se mantiene Isaac del Toro en la pelea

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CIUDAD DE MÉXICO.- Isaac del Toro finalizó en la posición 26 en la segunda etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, disputado al sureste de Francia. El mexicano completó una jornada exigente dentro del pelotón principal y mantuvo su continuidad en la competencia.

La victoria de la etapa fue para el danés Anthon Charmig, quien logró imponerse tras una escapada prolongada en un recorrido de alta demanda física. La etapa estuvo marcada por el esfuerzo colectivo del grupo principal, que cruzó la meta con el mismo tiempo.

Con este resultado, Del Toro se ubicó en el puesto 13 de la clasificación general, a 44 segundos del líder, el francés Alex Baudin. El ciclista del UAE Team Emirates-XRG se mantiene en la pelea por posiciones destacadas en la general.

La etapa también representó una prueba importante dentro de la competencia, al tratarse de un recorrido largo y exigente entre Saint-Martin-le-Vinoux y Le Puy-en-Velay. El mexicano continúa firme en la carrera tras su regreso reciente a la actividad.

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Del Toro sigue avanzando en la prueba francesa con la mira puesta en las siguientes etapas decisivas del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. Su participación le permite continuar sumando experiencia en el exigente calendario europeo.