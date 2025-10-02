Selección Mexicana Sub-20 busca pase a octavos en Mundial

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 2 (EL UNIVERSAL).- El camino de la Selección Mexicana hacia los octavos de final del Mundial Sub-20 todavía tiene un capítulo más, donde podrían sellar su pase o decir adiós a la competencia tras tres juegos en Chile.

En su último partido contra España, el combinado nacional encontró un empate de 2-2 con La Roja, resultado que fue positivo para seguir con la esperanza de clasificar, pero que también puede convertirse en desafortunado, todo depende de cómo cierren la fase de grupos.

Gilberto Mora sigue siendo la gran figura del equipo dirigido por Eduardo Arce, y en su partido frente los ibéricos, el joven de 16 años se encargó de convertir dos goles. Su primer tanto fue para abrir el marcador y el segundo para rescatar el empate.

Ahora, la Selección Nacional se mide ante Marruecos para buscar su pase a la siguiente fase del Mundial de la categoría.

¿Qué necesita la Selección Mexicana para clasificar a octavos de final del Mundial Sub-20?

Una victoria es la única vía segura para garantizar su pase a octavos de final, mientras que un empate o una derrota lo dejarían dependiendo de otros resultados.

Para avanzar sin complicaciones, el equipo dirigido por Eduardo Arce necesita sumar tres puntos ante los marroquíes.

Un empate ante Marruecos dejaría al Tri con tres puntos, una cifra que no garantiza nada. En este escenario, México tendría que esperar a ser uno de los mejores terceros lugares, un camino incierto que dependería de los resultados en otros grupos.

Una derrota, por su parte, prácticamente eliminaría al conjunto nacional, salvo un milagro en las combinaciones de otros partidos.

El desempeño de México en Chile ha mostrado un equipo sólido en defensa, pero falto de contundencia en el ataque. Los empates frente a rivales de peso reflejan la competitividad del grupo, pero también la necesidad de mayor precisión en el área rival.

La esperanza recae en jugadores como Gilberto Mora, quien se ha consolidado como una figura emergente, junto a Amaury Morales y Elías Montiel, quienes deberán asumir la responsabilidad ofensiva en un partido que exige máxima concentración.

Así marcha el grupo de la Selección Mexicana Sub 20

Marruecos 6 puntos

México 2 puntos

Brasil 1 puntos

España 1 puntos.