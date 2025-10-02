logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡más grande!

Fotogalería

¡más grande!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

La NFL volverá a México en 2026, afirma Roger Goodell

Por EFE

Octubre 02, 2025 12:37 p.m.
A
La NFL volverá a México en 2026, afirma Roger Goodell

La espera terminó. La NFL volverá a México en 2026, así lo dio conocer el comisionado de la liga, Roger Goodell en una conferencia que dio en Inglaterra previo al juego entre Browns y Vikings del fin de semana.
La liga hará su regreso triunfal a México en el margen del 20 aniversario el primer partido de temporada regular celebrado fuera de los Estados Unidos y que se jugó en el Estadio Azteca de la Ciudad de México el 2 de octubre del 2005.
"Estaremos de regreso en la Ciudad de México el próximo año, y estamos muy emocionados", afirmó Goodell en una conferencia realizada en el Twickenham Stadium de la ciudad de Londres.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

La NFL volverá a México en 2026, afirma Roger Goodell
La NFL volverá a México en 2026, afirma Roger Goodell

La NFL volverá a México en 2026, afirma Roger Goodell

SLP

EFE

Saint-Maximim celebra nacimiento de su hijo en México
Saint-Maximim celebra nacimiento de su hijo en México

Saint-Maximim celebra nacimiento de su hijo en México

SLP

El Universal

El francés del América celebró el nacimiento de su hijo Isaïe Rey en Ciudad de México.

Buscará ADSL recuperar terreno ante Mazatlán
Buscará ADSL recuperar terreno ante Mazatlán

Buscará ADSL recuperar terreno ante Mazatlán

SLP

Ana Paula Vázquez

Rescata el Tricolor empate con España
Rescata el Tricolor empate con España

Rescata el Tricolor empate con España

SLP

AP

Con dos goles de Gilberto Mora, la Sub-20 definirá su pase ante Marruecos