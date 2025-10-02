Presentan cartel de lucha libre en Soledad

En las instalaciones del ISIMA San Luis Potosí se llevó a cabo la presentación oficial del esperado cartel de lucha libre de Producciones Estelares Nueva Generación, que tendrá lugar el próximo domingo 19 de octubre a las 19:45 horas en el Auditorio San Felipe de Soledad.

El evento destaca por el regreso de Latín Lover al cuadrilátero, encabezando la Lucha Súper Estrella junto a Pimpinela Escarlata, Alan Stone y Destello, quienes enfrentarán a El Hijo del Picudo, Ursus y Demon en un combate que promete encender al público potosino.

Además, el programa incluirá enfrentamientos de gran atractivo, entre ellos: San Luis Potosí vs Zacatecas; Evento especial en modalidad Bull Terrier Match; Lucha de Alto Impacto con los mejores luchadores aéreos de la región; Guerra de Géneros, con figuras destacadas del pancracio local y nacional.

Durante la presentación, los luchadores ofrecieron declaraciones en las que subrayaron su compromiso con el público, asegurando que brindarán una función llena de espectáculo, entrega y profesionalismo en cada combate.

El acceso al evento tendrá distintos precios según la localidad: Ring VIP: $500, 1ª fila: $300, 2ª fila: $250, 3ª fila: $200, Ring general: $150 y Gradas adulto: $100. Para mayores informes y reservación de boletos, se puso a disposición el teléfono 444 666 1923.