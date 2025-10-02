Presentan cartel de lucha libre en Soledad
En las instalaciones del ISIMA San Luis Potosí se llevó a cabo la presentación oficial del esperado cartel de lucha libre de Producciones Estelares Nueva Generación, que tendrá lugar el próximo domingo 19 de octubre a las 19:45 horas en el Auditorio San Felipe de Soledad.
El evento destaca por el regreso de Latín Lover al cuadrilátero, encabezando la Lucha Súper Estrella junto a Pimpinela Escarlata, Alan Stone y Destello, quienes enfrentarán a El Hijo del Picudo, Ursus y Demon en un combate que promete encender al público potosino.
Además, el programa incluirá enfrentamientos de gran atractivo, entre ellos: San Luis Potosí vs Zacatecas; Evento especial en modalidad Bull Terrier Match; Lucha de Alto Impacto con los mejores luchadores aéreos de la región; Guerra de Géneros, con figuras destacadas del pancracio local y nacional.
Durante la presentación, los luchadores ofrecieron declaraciones en las que subrayaron su compromiso con el público, asegurando que brindarán una función llena de espectáculo, entrega y profesionalismo en cada combate.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El acceso al evento tendrá distintos precios según la localidad: Ring VIP: $500, 1ª fila: $300, 2ª fila: $250, 3ª fila: $200, Ring general: $150 y Gradas adulto: $100. Para mayores informes y reservación de boletos, se puso a disposición el teléfono 444 666 1923.
no te pierdas estas noticias
Saint-Maximim celebra nacimiento de su hijo en México
El Universal
El francés del América celebró el nacimiento de su hijo Isaïe Rey en Ciudad de México.