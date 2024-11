Impacto de las declaraciones de Ricardo Ferretti en el partido de México vs Honduras

La Selección Mexicana este martes enfrenta a su similar de Honduras en el partido correspondiente a los cuartos de final de la Nations League de Concacaf, partido que los hondureños ganaron 2-0 la ida con colaboración de Guillermo Ochoa, aunque para el técnico Javier Aguirre no fue así y desde la perspectiva de Ricardo Ferretti decir eso es "estar tapando al cuate".

El viernes pasado México cayó en San Pedro Sula con doblete de Luis Palma, quien aprovechó un rebote de Ochoa para abrir el marcador y posteriormente lo sorprendió con un disparo colocado al poste.

Desde el análisis de Ricardo Ferretti el trabajo mostrado por la Selección Mexicana sólo exhibió a Javier Aguirre.

"Cero (Aguirre) no ha hecho nada, no ha jugado a nada, doró bien la píldora a todos, si no tengo grandes individualidades debo de tener un conjunto, un equipo más amalgamado, con coordinación", expresó el "Tuca" en ESPN.

Ricardo Ferretti considera que Aguirre protege a Ochoa

Javier Aguirre en la conferencia que ofreció este lunes en Toluca fue cuestionado sobre los errores de Guillermo Ochoa en las anotaciones de Honduras, sin embargo, "El Vasco" descartó que hayan sido responsabilidad del arquero, señaló que se trató de un descuido en el medio campo.

Ricardo Ferretti señaló que dichas declaraciones de Aguirre no son correctas.

"Decir que Ochoa no cometió error... por el amor de Dios; cometió un error y garrafal, él tiene que dar el viaje de la pelota hacia fuera, no tiene que rebotar, si voy a estar tapando a mi cuate, entonces...", expresó el experimentado técnico.