Semifinal de infarto entre Chivas y América en la Liga MX Femenil

América y Chivas se preparan para un duelo decisivo en la Liguilla del fútbol femenil

Por El Universal

Noviembre 13, 2025 01:29 p.m.
Semifinal de infarto entre Chivas y América en la Liga MX Femenil

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- América y Chivas volverán a chocar en una Liguilla de la Liga MX Femenil y esta noche será el primer capítulo de las Semifinales del torneo Apertura 2025.

Luego de vencer a las Rayadas de Monterey en Cuartos de Final, las de Coapa quieren alcanzar una final más bajo las órdenes del español Ángel Villacampa, pero antes deberán vencer a su acérrimo rival.

Por su parte, el cuadro del Guadalajara que venció al Toluca en la ronda anterior busca su primera final desde el torneo Clausura 2022, cuando se impusieron a las Tuzas del Pachuca.

Las azulcrema finalizaron en la tercera posición, mientras que las tapatías avanzaron a la Liguilla del futbol mexicano en el quinto lugar con 33 puntos, cinco menos que el América.

Esta será la quinta ocasión que las Águilas y Chivas se enfrenten en una Semifinal de la Liga MX Femenil. La primera ocasión fue en el Apertura 2017 y las rojiblancas se impusieron con marcador global de 4-6; las otras tres han sido para el América: Apertura 2022 (4-6), Apertura 2023 (4-3) y Clausura 2025 (4-2).

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la semifinal de ida entre Chivas y América?

América y Chivas se vuelven a enfrentar en una Liguilla de la Liga MX Femenil; será la décima vez que Águilas y el Rebaño se midan en una Fiesta Grande.

En la fase regular del torneo Apertura 2025 el Guadalajara se impuso 0-2 en el estadio Ciudad de los Deportes, en actividad de la Jornada 11.

Chivas Femenil vs América Femenil

Fecha: jueves 13 de noviembre

Horario: 20:07

Transmisión: Amazon Prime y Tubi.

