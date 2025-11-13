NBA estrenará formato en su All-Star Game

Está sucediendo: Estados Unidos contra el Mundo finalmente es un hecho y será el formato para el Juego de Estrellas de la NBA de esta temporada. La NBA y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto revelaron el tan esperado plan la noche del martes, después de meses de intentar encontrar la última forma de reavivar el interés en el encuentro de mitad de temporada de la liga.

El juego, que en realidad será un torneo de todos contra todos, se jugará el domingo 15 de febrero, comenzando a las cinco de la tarde hora del Este en el Intuit Dome, el estadio de los Clippers de Los Ángeles en Inglewood, California. Se transmitirá por NBC justo en el punto medio de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, que también se emitirán en la familia de redes de NBC.

Parte de lo que al comisionado de la NBA, Adam Silver, y a otros interesados les gustó de probar el formato de Estados Unidos contra el Mundo fue cómo el momento coincide con esos Juegos de Milán-Cortina y el aumento del orgullo nacional que la gente de todo el mundo experimenta durante unos Juegos Olímpicos. “Creo que va a ser emocionante para la gente verlo. Voy a jugar duro. Siempre he jugado duro, pero creo que esto le dará un poco más de energía al juego. ... Todos los jugadores tienen ego. Nadie quiere ser avergonzado. Los chicos jugarán más duro. Estoy emocionado por este formato”, expresó Giannis Antetokounmpo, estrella de Milwaukee a principios de esta temporada cuando se le preguntó sobre la idea de Estados Unidos contra el Mundo.

Los jugadores nacidos fuera de Estados Unidos han ganado cada uno de los últimos siete premios MVP, cada uno de los últimos cuatro títulos de anotación de la NBA y cada uno de los últimos cinco títulos de rebotes. Shai Gilgeous-Alexander de Canadá fue MVP, MVP de las Finales de la NBA, campeón de anotación de la liga y llevó a Oklahoma City al título de la NBA la temporada pasada.

