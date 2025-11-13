Sinner sella su pase a semis

TURÍN.- El campeón defensor Jannik Sinner selló un puesto en las semifinales de las finales de la ATP con una victoria de 6-4, 6-3 sobre Alexander Zverev el miércoles ante sus aficionados locales.

Sinner extendió su racha de victorias en canchas duras indoor a 28 juegos, que se remonta a su derrota ante Novak Djokovic en la final de este evento hace dos años.

Fue la quinta victoria consecutiva de Sinner sobre Zverev, una racha que incluye la final del Abierto de Australia de este año y encuentros recientes en Viena y París.

Sinner, el segundo clasificado, todavía tiene una oportunidad de terminar el año en el puesto número 1, pero necesita ganar el torneo y esperar que Carlos Alcaraz no gane otro juego.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sinner lidera el grupo Bjorn Borg con dos victorias, mientras que Zverev y Felix Auger-Aliassime tienen una victoria cada uno. Ben Shelton se queda atrás sin una victoria.

Alcaraz también ha ganado sus dos primeros juegos y lidera el grupo Jimmy Connors.

los dos primeros clasificados de cada grupo avanzan a las semifinales. Sinner no ha perdido un set en este evento desde que fue derrotado por Djokovic hace dos años. cuando fue desafiado por Zverev, el jugador consistentemente elevó su nivel.

Sinner salvó dos puntos de break en el juego inicial del juego, ambos con aces. Luego se recuperó de un 0-40 para mantener el servicio al comienzo del segundo set y al final, Sinner había salvado los siete puntos de break que enfrentó.

Sinner también lideró 12-7 en aces. “Saqué muy bien en los puntos importantes”, dijo Sinner. “No hubo muchos rallies largos”.

Zverev ganó las finales en 2018 y 2021.