"OBSÉRVAME": ARTE INCLUYENTE SOBRE EL ESCENARIO

Sergio Pérez será embajador en el GP México 2025

Sergio Pérez será embajador en el GP México 2025

Sergio 'Checo' Pérez representará a Cadillac en el GP México 2025, mientras que Patricio O'Ward se unirá a McLaren para la Práctica Libre 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Por El Universal

Octubre 13, 2025 05:26 p.m.
A
Sergio Pérez será embajador en el GP México 2025

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- La edición 2025 del Gran Premio de México será la primera que no contará con un piloto mexicano en la carrera desde su regreso al calendario de la Fórmula 1 en 2016. Para beneplácito de los aficionados al deporte motor, Sergio ´Checo´ Pérez sí estará en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante el magno evento.

Pérez firmó con Cadillac para volver a la máxima categoría automotriz en 2026 y lo hará como coequipero del finlandés Valtteri Bottas. Mientras espera a que termine su "año sabático" forzado, ya que ninguna escudería lo firmó para la presente campaña, el tapatío vivirá un rol distinto en este GP de México.

´Checo´ será embajador de la carrera, lo que mantendrá su protagonismo en casa. El tapatío dará entrevistas, acudirá a las ruedas de prensa, firmará autógrafos en vías de mejorar la presencia de Cadillac en la fanaticada mexicana. Su presencia en el paddock está confirmada, por lo que vivirá entonces una experiencia totalmente distinta del 24 al 26 de octubre en Ciudad de México.

Sí habrá piloto mexicano corriendo en el AHH

A pesar de que ´Checo´ no estará en la parrilla para el GP de México por primera vez en su carrera, sí habrá un mexicano corriendo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El piloto regiomontano Patricio O´Ward formará parte de la Práctica Libre 1 con el equipo de McLaren.

