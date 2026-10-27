Sevilla se reencuentra con el triunfo

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Sevilla, España.- El Sevilla, después de tres jornadas sin conocer la victoria, se reencontró con un triunfo que le mantiene en la zona alta de la tabla, gracias a un 2-0 logrado ante Osasuna, que rompió la inercia que empezó en el anterior partido con el triunfo ante el Racing (2-0) en la vuelta de Jagoba Arrasate a su banquillo.

Los sevillistas se impusieron con una gran presión alta que les dio sus frutos a los 24 minutos con el 1-0 de Isaac después de una dejada de tacón de Youssouf Fofana, y también dominaron en el segundo tiempo para sellar el triunfo con un tanto del portugués Félix Correia a 8 minutos del final tras una contra del medio francés.

Cerraron la décima jornada dos equipos sin apreturas en la clasificación que querían dar un paso más y firme en su caminar por LaLiga Sports, en el caso del andaluz en la vuelta al Sánchez-Pizjuan y el navarro en el segundo partido con Arrasate.

El técnico sevillista, Luis García Plaza, tras la resaca por el arbitraje del Bernabéu (4-1), optó por sacar de inicio a dos delanteros, Isaac Romero y el belga Lucas Stassin, mientras que el preparador vizcaíno de Osasuna repitió el ´once´ que ganó al Racing con la única novedad de la titularidad en el centro del campo de Lucas Torró en detrimento de Iker Muñoz.

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Se planteó un encuentro táctico en el que los equipos no quisieron arriesgar en demasía y en el que el Sevilla, pese a su condición de local, se dedicó a jugar un fútbol directo sin demasiado éxito y Osasuna intentó otro más elaborado en el que utilizó las bandas.

En ese pulso, pareció más entonada la formación visitante, pero al Sevilla le salió una gran jugada elaborada y culminada muy bien con el exterior de la pierna izquierda por Isaac Romero, que, tras no jugar en el Bernabéu por sanción, se apuntó su tercer tanto de la temporada.

El 1-0 cambió la dinámica al salir el conjunto pamplonés afectado del golpe, todo lo contrario que el Sevilla, más incisivo, sobre todo por el extremo derecho, donde al nigeriano Chidera Ejuke le empezaron a salir los desbordes para poner en apuros de sus adversarios.

Arrasate tuvo que mandar en el descanso algo más de intensidad a los suyos para la segunda mitad y Osasuna quiso ser el protagonista como en el arranque del partido, y más cuando entraron dos jugadores de ataque como el exbético Raúl García de Haro y Raúl Moro, aunque fue el sevillista Juan Iglesias el que se encontró con un palo de la meta rival que bien pudo ser el 2-0.

Andrés Castrín, con un remate de cabeza también estuvo cerca de ampliar la ventaja local, pero el partido entró en el último cuarto de hora del tiempo reglamentario con un 1-0 que dejó todo abierto, aunque los avisos del Sevilla volvieron a descentrar a su adversario y el tanto de Félix Correia ya dejó sentenciado el choque.