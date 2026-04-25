Shane McClanahan lanza cinco entradas sin carreras en Tampa Bay
Bailey Ober tuvo una sólida actuación, pero no pudo evitar la derrota de los Mellizos.
SAN PETERSBURGO, Florida, EE.UU. (AP) — Shane McClanahan lanzó cinco entradas sin permitir carreras para conseguir su primera victoria en el Tropicana Field en casi tres años, mientras los Rays de Tampa Bay blanquearon el sábado 6-0 a los Mellizos de Minnesota.
Shane McClanahan regresa tras cirugías y lidera victoria
El zurdo, de regreso tras dos cirugías que lo dejaron fuera de las temporadas 2024 y 2025, permitió tres hits y ponchó a siete.
Fue la primera blanqueada de la temporada para los Rays, con Kevin Kelly, Hunter Bigge y Trevor Martin encargándose del cierre por McClanahan (2-2).
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Jake Fraley aportó el respaldo temprano, al conectar un jonrón de dos carreras en la cuarta entrada, su segundo de la temporada. Los Rays sumaron cuatro carreras más en la parte final del juego, rematadas por un doble impulsor de Ben Williamson en la octava.
Apoyo ofensivo clave de Jake Fraley y Ben Williamson
Williamson terminó con un sencillo, un doble y un triple.
Bailey Ober (2-1) estuvo sólido por Minnesota, al permitir dos carreras y tres hits en seis entradas, pero no fue suficiente ante una ofensiva dominante de los Rays, que ha ganado seis juegos consecutivos cuando conecta más jonrones que su rival.
La victoria fue la tercera seguida para los Rays, que tienen marca de 3-1 contra Minnesota en la serie de la temporada. Los Twins han perdido cuatro seguidos y ocho de sus últimos nueve.
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