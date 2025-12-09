Shohei Ohtani galardonado como Deportista Masculino del Año por AP

PASADENA, California, EE.UU. (AP) — Shohei Ohtani está alcanzando a más leyendas.

El superastro del béisbol termina 2025 llevándose el premio al Deportista Masculino del Año de The Associated Press por cuarta vez, empatando con Lance Armstrong, LeBron James y Tiger Woods como los más galardonados entre los hombres.

"Recibir este premio varias veces es algo realmente especial", dijo Ohtani en japonés en una entrevista exclusiva con la AP.

Ohtani recibió 29 de 47 votos en la votación entre periodistas deportivos de la AP y sus miembros después de que su dominio en dos facetas del beisbol culminara en revalidar el título de la Serie Mundial con sus Dodgers de Los Ángeles, ofreciendo quizás la actuación individual más grande en un solo juego en la historia del deporte. Anteriormente ganó el premio en 2024, su primera temporada con los Dodgers, y en 2023 y 2021, cuando estaba con los Angelinos de Los Ángeles.

El galardón de la AP se otorga desde 1931. La destacada deportista multideportiva Babe Didrikson Zaharias ganó seis veces durante las décadas de 1930, 40 y 50, la mayor cantidad por un hombre o una mujer.

La última victoria del ultracompetitivo Ohtani rompió un empate con Michael Jordan, a quien, junto con Woods, siguió mientras crecía en Japón.

"El año pasado dije que quería ganar este premio nuevamente, y trabajaré duro para poder ganarlo nuevamente el próximo año también", expresó.

El saltador de pértiga sueco-estadounidense Armand Duplantis, quien ganó su tercer título mundial consecutivo y ha establecido el récord mundial 14 veces, incluidas cuatro veces en 2025, fue segundo con cinco votos en la votación anunciada el martes. Carlos Alcaraz, el número uno del tenis que ganó títulos en Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, fue tercero con cuatro.

El premio a la Deportista Femenina del Año de la AP se anunciará el miércoles.

Ohtani regresa a la supremacía en ambas facetas

Ohtani ha mostrado una consistencia notable desde que se unió a los Dodgers con un contrato récord de 700 millones de dólares por 10 años en diciembre de 2023.

Obtuvo su cuarto premio al Jugador Más Valioso de su carrera (segundo con los Dodgers) por votación unánime, convirtiéndos en el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas en lograrlo.

Este año, registró un OPS de 1.014 y conectó 55 jonrones. De vuelta al montículo por primera vez desde 2023, tuvo una efectividad de 2.87 y 62 ponches en 47 entradas en 14 aperturas.

Ohtani guardó lo mejor para la postemporada.

En el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra los Cerveceros de Milwaukee, lanzó seis entradas sin permitir carreras con 10 ponches y conectó tres jonrones para recibir los honores de MVP. Dijo que fue su mejor juego en una carrera llena de hazañas increíbles.

"Si lo piensas en términos de un solo juego, diría que probablemente sea cierto", comentó. "Fue un juego crucial en la postemporada, y personalmente siento que jugué bastante bien en ese juego".

¿Se sorprende a sí mismo?

"Bueno, sí, hay momentos en los que me siento así sobre mí mismo, y por supuesto hay momentos en los que pienso que no soy lo suficientemente bueno", dijo, "así que supongo que los atletas experimentan ambos tipos de sentimientos".

Otro año, otro campeonato para Ohtani y los Dodgers

Ohtani mostró que es humano en el Juego 7 de la Serie Mundial. Conectó un sencillo en la primera entrada y luego subió al montículo con poco descanso, pero tuvo problemas con su control. Permitió un jonrón de tres carreras a Bo Bichette de Toronto junto con cinco hits en dos innings y un tercio.

Pero él y los Dodgers levantaron un segundo trofeo consecutivo de la Serie Mundial después de superar a los Azulejos en el Clásico de Otoño más emocionante en la memoria reciente.

"Shohei obviamente tiene el peso del mundo sobre sus hombros en cuanto a expectativas, siendo probablemente la cara del béisbol, ciertamente cuando hablas del mundo. Es realmente especial lo que ha hecho. Simplemente una gran persona y un gran competidor", comentó Dave Roberts, el mánager de los Dodgers, después del Juego 7.

La presencia de Ohtani ha sido transformadora para el alcance global de MLB. El Juego 7 de esta Serie Mundial promedió 13,1 millones de espectadores en Japón, el juego de la Serie Mundial más visto en una sola cadena allí, y 51 millones lo vieron en todo el mundo, convirtiéndolo en el más visto desde el Juego 7 de la Serie Mundial de 1991.

¿Cómo sigue superándose Ohtani?

"Creo que cuanto más altos son tus objetivos, más tienes que hacer, y más quieres hacer", dijo. "Si estás satisfecho con donde estás ahora, no creo que sea posible alcanzar tus metas sin esforzarte. Así que, establecer metas altas es lo que creo que es más importante".

Los Dodgers manejaron cuidadosamente el regreso de Ohtani al pitcheo este año aumentando gradualmente su carga de trabajo después de rehabilitarse de una cirugía de codo en septiembre de 2023. Sus entradas fueron inicialmente limitadas antes de que se le permitiera hacer aperturas más largas a medida que se sentía mejor.

"Cuando se trata de sentir nervios, estar en el montículo definitivamente me pone más tenso", dijo. "Es una posición donde puedes arruinar un juego por completo, y al mismo tiempo, también es una posición donde puedes contribuir a una victoria. Así que, en mi mente, siento que ser lanzador es realmente un papel especial".

A los 31 años, Ohtani ha pasado por tres cirugías importantes: dos en su codo derecho y otra en su hombro izquierdo. Independientemente del desgaste físico y mental, planea seguir siendo un jugador de dos vías durante toda su carrera.

"Creo que lo mejor es seguir haciéndolo hasta el momento en que me retire", afirmó.

Ohtani contempla jugar para Japón en el Clásico Mundial de Béisbol en marzo.

"Aún no estoy seguro de si estaré lanzando", dijo. "Me han dado permiso para jugar en el torneo, pero en cuanto a cuánto y de qué manera, incluyendo el lado de bateo, eso es algo que discutiremos".

Ganar un tercer campeonato consecutivo de la Serie Mundial es uno de los mayores objetivos de Ohtani en 2026.

"Estar saludable y aparecer en cada juego sin lesiones, ese es el objetivo más pequeño que tengo", expresó.

Un año emocionante fuera del campo, también

Ohtani se convirtió en padre por primera vez cuando su esposa, Mamiko Tanaka, dio a luz a su hija en abril. Cuida cuidadosamente de no revelar su nombre ni ningún detalle sobre su vida hogareña. Tampoco hay noticias sobre cómo reaccionó su querido perro Decoy al tener un nuevo hermano.

Los fanáticos estadounidenses de Ohtani disfrutan escucharlo hablar inglés en las raras ocasiones en que lo ha hecho públicamente, incluidas ambas celebraciones de la Serie Mundial. Entiende la mayor parte del idioma, aunque utiliza un intérprete en las entrevistas.

"Creo que sería mejor si pudiera hablar en inglés, así que incluso si son solo pequeños pasos, quiero seguir trabajando en ello", dijo. "Ya sea con los fanáticos o en diferentes situaciones, poder hablar directamente en inglés podría ayudar a cerrar la brecha entre nosotros".

Mientras tanto, seguirá dejando que su bate y su brazo hablen por él.