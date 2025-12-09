logo pulso
Llegan al Senado 17 mil ejemplares de "Grandeza", el libro de AMLO

Los senadores morenistas reciben 17 mil ejemplares del libro 'Grandeza' de AMLO cortesía de Adán Augusto López.

Por El Universal

Diciembre 09, 2025 05:31 p.m.
A
Llegan al Senado 17 mil ejemplares de Grandeza, el libro de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 9 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López, obsequió a los legisladores de su bancada miles de ejemplares del libro "Grandeza", del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Cada senador morenista recibió en sus oficinas 260 ejemplares de "Grandeza", el más reciente libro del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cortesía del líder de la bancada, Adán Augusto López.

"Con los atentos saludos de Adán Augusto López Hernández, senador de la República", dice la tarjeta que acompaña cada lote de 13 cajas.

El pasado viernes 5 de diciembre se estacionó un camión con cientos de cajas que fueron descargadas por trabajadores con "diablitos", para distribuirlas entre los legisladores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


A lo largo de esta semana, hasta las oficinas de cada uno de los 67 senadores morenistas, ubicadas en los pisos 3 y 4 del recinto de Reforma e Insurgentes llegaron 13 cajas con el sello de Editorial Planeta, con 20 ejemplares por caja, es decir, cada morenista recibió un total de 260 ejemplares que da un total 17 mil 420 mil libros entre el grupo parlamentario.

Una senadora, que pidió omitir su nombre, comentó que esos libros "nos los envío nuestro coordinador Adán (Augusto López) para obsequiarlos entre la gente.

Los ejemplares serán repartidos entre la población como un "regalo navideño" de los senadores morenistas.

Llegan al Senado 17 mil ejemplares de "Grandeza", el libro de AMLO

SLP

Los senadores morenistas reciben 17 mil ejemplares del libro 'Grandeza' de AMLO cortesía de Adán Augusto López.

