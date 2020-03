Siboldi no quería enfrentar al América por coronavirus

La victoria del Cruz Azul sobre el América dejó satisfechos a los aficionados celestes, quienes vieron el juego desde sus hogares, pero no a Robert Dante Siboldi, debido al riesgo de salud que corrieron los presentes en el Estadio Azteca.

Durante una entrevista a la cadena televisiva Fox Sports, el estratega uruguayo mostró su inconformidad por haber disputado el encuentro de la Jornada 10, a pesar de la amenaza que el coronavirus supone para el deporte y la sociedad en general.

"No se debió haber jugado la fecha pasada; era demasiado riesgo, demasiada exposición", consideró.

Aunque no dirigió su crítica a alguien en concreto, el entrenador dijo que "había que ser más proactivo y no esperar a reaccionar o a que pasara algo".

Sin embargo, no sólo la realización del Clásico Joven tiene preocupado a Siboldi; éste se refirió al viaje que La Máquina emprendió la semana pasada a Los Ángeles, donde -en un inicio- se mediría al conjunto homónimo de la ciudad, por la Concacaf Champions League.

"Esperemos que no se suscite nada, porque hay que recordar que esto empieza a dar efecto después de una exposición como la que tuvimos cuando fuimos a Estados Unidos, un lugar donde ha habido mayor contagio", señaló.

El exportero reveló que el personal médico del club vigila de cerca a quienes viajaron a California.

"Los que fuimos, todo el staff y jugadores, todavía estamos en análisis y evaluación, porque eso (el Covid-19) puede manifestarse una o dos semanas después", detalló.

Hoy miércoles por la tarde, el plantel del líder general del Clausura 2020 reportará en las instalaciones de La Noria "para tomar decisiones", con medidas cautelares, como comer en parejas o evitar pasar tiempo dentro de los vestidores y demás espacios cerrados.