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Sin Morita, Tijuana empata 1-1 con Juárez

Por El Universal

Octubre 11, 2026 03:00 a.m.
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Sin Morita, Tijuana empata 1-1 con Juárez
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      México.- Sin Gilberto Mora en el medio campo, los Xolos de Tijuana empataron (1-1) con los Bravos de Juárez en la Jornada 11 del Apertura 2026.

      Mourad El Ghezouani besó el balón con el que cobró la pena máxima. Sin titubear, el delantero de ascendencia marroquí definió desde los once pasos (31´) y consiguió su cuarta anotación en el torneo local. Todo gracias a un error de Leonardo Rodríguez.

      A lo lejos, "El Loco" Abreu miró con aprobación. El estratega uruguayo aplaudió el desempeño de la escuadra fronteriza sin imaginar que, momentos más tarde, el resultado terminaría en cuatro partidos sin conocer la victoria en la Liga MX.

      En el segundo capítulo del duelo, los Bravos de Juárez dejaron escapar una oportunidad significativa para rescatar el empate, después de que Óscar Estupiñán (69´) falló una jugada y voló el esférico. Frustrado, el delantero colombiano se tiró al césped y temió por la posibilidad de una décima derrota.

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      La situación no fue del todo mejor para los visitantes. El mediocampista Ramiro Árciga quiso ampliar la ventaja para los Xolos de Tijuana en, al menos, dos ocasiones. Sin embargo, el balón terminó en el poste.

      Lo cierto es que la falta de contundencia provocó que, por unos instantes, los Bravos de Juárez despertaran. Suficiente para que un cabezazo de Rodrigo Dourado (84´) le regresara la vida a los dirigidos por Gustavo Lema en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez.

      Para mala fortuna de los Xolos de Tijuana, Gilberto Mora no formó parte de la convocatoria. El futuro del joven mediocampista genera expectativas. Especialmente porque el próximo miércoles, 14 de octubre, cumplirá 18 años. Su nombre suena en medio del creciente interés del balompié europeo.

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