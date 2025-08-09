logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!

Fotogalería

¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Sinner regresa con fuerza y vence a Galán en Cincinnati

Sinner arrasa en su regreso al circuito tenístico al derrotar a Galán en el ATP Masters 1.000 de Cincinnati.

Por EFE

Agosto 09, 2025 04:30 p.m.
A
Sinner regresa con fuerza y vence a Galán en Cincinnati

El italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, derrotó este sábado al colombiano Daniel Elahi Galán por un doble 6-1 en el ATP Masters 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos), en el que fue su primer partido tras la conquista hace un mes de Wimbledon.

Sinner solo necesitó 59 minutos para deshacerse de Galán, número 144 del ranking ATP. El italiano logró dos 'breaks' en la primera manga y tres en la segunda para firmar el doble 6-1.

Muy cómodo en su servicio, Sinner terminó con un 96 % de puntos ganados en el primer saque y un 62 % en el segundo. En el resto, se hizo con el 50 % de puntos en el primer saque de Galán y un 64 % en el segundo.

El lunes, en tercera ronda, Sinner se medirá al canadiense Gabriel Diallo (35 del mundo), que este sábado derrotó al argentino Sebastián Báez (número 43) por 7-5 y 6-4.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sinner fue baja en el ATP 1.000 de Canadá por una lesión en el codo derecho que sufrió en una caída en Wimbledon, aunque no le impidió conquistar ese 'Grand Slam', el cuarto de su carrera.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sinner regresa con fuerza y vence a Galán en Cincinnati
Sinner regresa con fuerza y vence a Galán en Cincinnati

Sinner regresa con fuerza y vence a Galán en Cincinnati

SLP

EFE

Sinner arrasa en su regreso al circuito tenístico al derrotar a Galán en el ATP Masters 1.000 de Cincinnati.

Messi, descartado para juego ante Orlando
Messi, descartado para juego ante Orlando

Messi, descartado para juego ante Orlando

SLP

El Universal

Mascherano confía en que pueda volver pronto

Clausuran Súper Óvalo previo a fecha 10 de la Nascar México
Clausuran Súper Óvalo previo a fecha 10 de la Nascar México

Clausuran "Súper Óvalo" previo a fecha 10 de la Nascar México

SLP

PULSO

"Las actividades programadas para este día, se encuentran temporalmente suspendidas", se informó

América busca retomar el vuelo en la jornada 4 del Apertura 2025
América busca retomar el vuelo en la jornada 4 del Apertura 2025

América busca retomar el vuelo en la jornada 4 del Apertura 2025

SLP

El Universal

Las Águilas reciben a Querétaro obligadas a ganar; Mazatlán enfrenta a Tijuana y Atlas mide fuerzas con Pachuca