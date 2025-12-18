SLP será subsede de Olimpiada Nacional

San Luis Potosí fue designado como una de las subsedes de la Olimpiada Nacional CONADE 2026 y albergará seis disciplinas deportivas: ajedrez, charrería, handball, raquetbol, rodeo y squash. Será la edición número 30 del evento multideportivo y las competencias se desarrollarán en distintas entidades del país.

La confirmación de sedes se dio durante la Segunda Sesión Ordinaria del Pleno 2025 del Sistema Nacional del Deporte (SINADE), realizada en Puebla y encabezada por el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco, ante representantes de los institutos estatales del deporte.

De acuerdo con la distribución oficial, Puebla fungirá como sede principal y concentrará 16 disciplinas, mientras que Tlaxcala recibirá ocho, Nayarit siete y San Luis Potosí seis. Guanajuato y Yucatán albergarán cuatro deportes cada uno, y Jalisco participará como sede alterna con ocho disciplinas.

Tras el anuncio, el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (INPODE) informó que iniciará la preparación de los espacios deportivos y la logística necesaria para el desarrollo de las competencias, así como la atención a atletas, entrenadores y personal técnico.

Las fechas específicas para cada disciplina aún no han sido definidas y quedarán sujetas al calendario oficial que emita la CONADE para la Olimpiada Nacional 2026.