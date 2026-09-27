Sorprende Gallos al Rebaño Sagrado

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CIUDAD DE MÉXICO.- La sorpresa del fin de semana la consumó el Querétaro en Guadalajara. Chivas no encontró cómo responderle a los Gallos, que sellaron tres puntos de oro al vencer 0-2 al Rebaño para mantenerse dentro de los primeros puestos de la clasificación.

Un error fue suficiente para que los Gallos encontraran el primer tanto frente al Rebaño. Fieles a su estilo de construir desde abajo, Luis Romo recibió el esférico dentro de su propia área. El capitán rojiblanco pareció olvidarse de lo que debía hacer y, ante la gran presión ejercida por Enzo Giménez, perdió el balón.

El esférico le cayó a Ali Ávila para que lo empujara al fondo de la red sin ningún problema. El tanto fue un balde de agua fría para la afición rojiblanca, que no veía venir ese resultado tan temprano en el juego.

Óscar Whalley saltó como titular, con la responsabilidad de sustituir a Raúl Rangel. El arquero con sangre española no tuvo la mejor de sus noches y así se vio en un par de jugadas que hicieron contener la respiración a la afición local.

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En el minuto 26, el cancerbero del Guadalajara salió para cortar el balón, pero terminó abanicándolo y estuvo cerca de ser el responsable del segundo tanto para los visitantes.

De inmediato, los queretanos crearon una oportunidad que estuvieron cerca de capitalizar y mostraban más hambre de victoria que el propio cuadro local.

Poco a poco, el equipo de Gabriel Milito se fue adueñando del juego, aunque eran contadas las acciones que representaban un verdadero peligro.

El arranque del segundo tiempo incluyó un riflazo de Kevin Castañeda desde fuera del área que provocó la intervención de Guillermo Allison, indudable figura del equipo visitante.

Acto seguido, el cancerbero de Gallos volvió a ser figura ante el disparo de Luis Romo.

Whalley evitó, de gran forma, el segundo de la visita. El portero rojiblanco realizó una gran atajada al disparo de Carlos Adriano y se llevó un par de palmas por parte del público.

Al minuto 62, la afición despertó por el gol de Ángel Sepúlveda... que fue anulado segundos después. El veterano atacante encontró el tanto tras un gran cabezazo, pero Santiago Sandoval empujó a su marcador, lo que el árbitro marcó como falta.

Guadalajara estaba volcado hacia adelante; los Gallos los esperaban y así cayó el segundo del juego. Con un contragolpe de tres pases, los queretanos firmaron el 0-2, luego de una gran asistencia de Enzo a Coronel. La afición despidió entre abucheos a los suyos para demostrar su inconformidad ante este resultado.