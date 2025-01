Stefanía Aradillas y su Éxito en el Softbol

Stefanía Aradillas jugadora de los Diablos Rojos Femenil de Softbol, dijo sentirse en uno de sus mejores momentos de su carrera y espera plasmarlo con el equipo ahora que la campaña comienza el 23 de enero, también destacó que esto se debe al apoyo que ha tenido con la institución que hoy representa.

La mexicana dijo que hoy la liga de sóftbol en nuestro país es una realidad, por lo cual es momento de sacar provecho; "es un gran honor formar parte de esta institución, que te traten como familia y sobre todo que te apoyen para que puedas rendir y dar lo mejor", explicó.

Aradillas también mencionó que ella junto con sus compañeras se sienten motivadas y sin presión alguna luego de que el año pasado la franquicia consiguió coronarse en el beisbol y basquetbol.

"Lejos de verlo como una presión, es una gran motivación estar en un lugar donde hay campeones en varias ramas, eso motiva batánate. Siempre estamos motivándonos, vamos constantemente al museo para recordar la historia de los Diablos Rojos", agregó.

La jugadora de softbol dijo que su lesión que tuvo la temporada pasada quedó atrás y esta lista física y lentamente.

"La lesión que tuve fue algo duro, porque me perdí la primera parte de la temporada, pero hicimos una buena recuperación física y mentalmente. Hoy quiero dar lo mejor de mí".

Por último, Stefanía espera que la Liga Mexicana de Softbol sea el preámbulo para que nuevas generaciones disfruten este deporte; "me da mucho gusto que niñas estén interesadas en este deporte, me gustaría en 20 años estar sentada en las gradas y ver que todas las niñas que me preguntaron sobre este deporte vayan cumpliendo su sueño".