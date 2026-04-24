Stuttgart gana con agónico gol

STUTTGART.- El espectacular gol de tacón del delantero portugués Tiago Tomás en el minuto 119 devolvió al Stuttgart a la final de la Copa de Alemania, imponiéndose el jueves 2-1 en la prórroga sobre Friburgo,

En la final en Berlín el 23 de mayo, Stuttgart buscará ahora frustrar un doblete doméstico del Bayern Múnich, que podría convertirse en triplete si el equipo de Vincent Kompany también conquista la Liga de Campeones.

Las finales consecutivas de copa para Stuttgart no podrían ser más diferentes: se medirá a un Bayern que bate récords —que venció al Stuttgart 4-2 el fin de semana pasado— después de haber derrotado en la final del año pasado al Arminia Bielefeld de la tercera división.

Las opciones de Friburgo de completa un inusual doblete se disiparon, pero sigue siendo candidato al título de la Liga Europa como semifinalista.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El partido se encaminaba a una tanda de penales cuando Tomás giró en el aire entre dos defensores para llegar al pase de Badredine Bouanani y, con el talón, desvió la pelota para superar al arquero Florian Müller.

Tomás celebró sin camiseta, alzando un banderín de córner hacia la afición, y se encogió de hombros ante la inevitable tarjeta amarilla.

"No hay muchas palabras para describir lo que pasó. Creo que es una de esas noches. Se quedará conmigo en la memoria toda la vida", dijo Tomás.

Friburgo se puso en ventaja cuando Maximilian Eggestein desvió el cabezazo de Matthias Ginter en un córner a los 28 minutos. Poco después de que le anularan un gol por fuera de juego, Stuttgart igualó a los 70, cuando Undav culminó un contragolpe para su 24to gol con el club en la temporada.

El Bayern alcanzó la final por primera vez desde 2020 al vencer 2-0 al Bayer Leverkusen el miércoles.